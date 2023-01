Dakare – rimtos sportininkų traumos: čempionui lūžo stuburo slanksteliai, prancūzui – šeivikaulis

Dabar pranešta, kad R.Brabecui buvo nustatytas dviejų stuburo slankstelių lūžis. Visgi, amerikietis pažymi, kad jo būklė yra stabili ir jis netgi tikisi atsistatyti iki vasario 24 d. prasidedančio antrojo pasaulio čempionato etapo – „Abu Dhabi Desert Challenge“ lenktynių – Jungtiniuose Arabų Emyratuose.

Skausmingai Dakaras baigėsi ir ketvirtą kartą jame važiavusiam prancūzui Edouardui Leconte. KTM motociklininkas nuvažiavo 10 etapų ir tikėjosi finišuoti šimtuke, bet įlėkė į tarpeklį ir patyrė avariją. Šeivikaulį susilaužęs sportininkas buvo paguldytas į ligoninę.

E.Leconte jau anksčiau buvo užsiminęs, kad daugiau Dakare motociklu nebevažiuos, o ši avarija tik įrodė, kad jo sprendimas – teisingas.

