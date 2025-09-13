Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

D.Motiejūnas žaidė simboliškai, o Monako ekipa palaužė „Olympiacos“

2025-09-13 20:38 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-13 20:38

Kontroliniame mače Kipre Pirėjo „Olympiacos“ krepšininkai per pratęsimą 80:83 (12:18, 22:24, 17:13, 19:15, 10:13) nusileido Donato Motiejūno atstovaujamai Monako „AS Monaco“ ekipai.

D.Motiejūnas taškų nepelnė (Scanpix nuotr.)

Kontroliniame mače Kipre Pirėjo „Olympiacos“ krepšininkai per pratęsimą 80:83 (12:18, 22:24, 17:13, 19:15, 10:13) nusileido Donato Motiejūno atstovaujamai Monako „AS Monaco“ ekipai.

0

Pergalę pratęsimo metu Monako komandai lėmė Mike’o Jameso tritaškis.

D.Motiejūnas nugalėtojams per 3 minutes taškų nepelnė, atkovojo kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, kartą pažeidė taisyklės ir surinko -1 naudingumo balą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirėjo klubui Thomasas Walkupas pelnė 16 taškų (8 rez. per.), Donta Hallas pridėjo 15 (9 atk. kam.), Alecas Petersas – 13 (6 atk. kam.).

Po traumos atsigaunantis Keenanas Evansas pelnė 8 taškus (2/5 metimai) ir surinko 5 naudingumo balus.

Nugalėtojams Nikola Mirotičius įmetė 20 taškų (7 atk. kam.), Mike’as Jamesas surinko 19 (6 atk. kam.), Alpha Diallo – 10.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

