D.Motiejūnas žaidė simboliškai, o Monako ekipa palaužė „Olympiacos“

Pergalę pratęsimo metu Monako komandai lėmė Mike’o Jameso tritaškis.
D.Motiejūnas nugalėtojams per 3 minutes taškų nepelnė, atkovojo kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, kartą pažeidė taisyklės ir surinko -1 naudingumo balą.
Pirėjo klubui Thomasas Walkupas pelnė 16 taškų (8 rez. per.), Donta Hallas pridėjo 15 (9 atk. kam.), Alecas Petersas – 13 (6 atk. kam.).
Po traumos atsigaunantis Keenanas Evansas pelnė 8 taškus (2/5 metimai) ir surinko 5 naudingumo balus.
Nugalėtojams Nikola Mirotičius įmetė 20 taškų (7 atk. kam.), Mike’as Jamesas surinko 19 (6 atk. kam.), Alpha Diallo – 10.
