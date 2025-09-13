Kalendorius
Rugsėjo 13 d., šeštadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Krepsinis.net pristato Eurolygos menedžerį

2025-09-13 11:42 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-13 11:42

Krepšinio naujienų portalas Krepsinis.net pristato lankytojų itin mėgstamą Eurolygos menedžerio žaidimą.

A.Vezenkovas yra brangiausias menedžerio žaidėjas

Krepšinio naujienų portalas Krepsinis.net pristato lankytojų itin mėgstamą Eurolygos menedžerio žaidimą.

REKLAMA
0

Kiekvienas registruotas vartotojas gali burti savo komandą, kuri sezono metu rinks taškus, o sėkmingiausi savo komandų vadybininkai bus apdovanoti Krepsinis.net prizais. Turėdami tam tikrą biudžetą (110000), galėsite pasirinkti žaidėjus, kurie, jūsų manymu, Eurolygos sezone rungtyniaus naudingiausiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Čia pravers jūsų žinios apie krepšinį, loginis mąstymas, intuicija ir, be abejonės, vadybos išmanymas. Sezono metu žaidėjų kaina kils arba mažės priklausomai nuo jų pasirodymo rungtynėse, todėl svarbu numatyti, kurį krepšininką verta parduoti, o kurį įsigyti.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmajame ture turėsite 100 transakcijų ir jų taupyti neverta, kadangi po kiekvieno turo gausite naujas. Įprastai tai bus 12 transakcijų, nebent nenumatytos aplinkybės privers nukelti rungtynes ir sujauks turą.

10 geriausių menedžerio žaidėjų bus apdovanoti prizais. Turų tvarkaraštį nesunkiai galite rasti menedžerio skiltyje „Turų tvarkaraštis“. Vienas registruotas vartotojas galės turėti vieną komandą.

Menedžerį visada rasite puslapio viršuje esančioje meniu juostoje pasirinkę MENEDŽERIS.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų