Krepsinis.net pristato Eurolygos menedžerį

Kiekvienas registruotas vartotojas gali burti savo komandą, kuri sezono metu rinks taškus, o sėkmingiausi savo komandų vadybininkai bus apdovanoti Krepsinis.net prizais. Turėdami tam tikrą biudžetą (110000), galėsite pasirinkti žaidėjus, kurie, jūsų manymu, Eurolygos sezone rungtyniaus naudingiausiai.
Čia pravers jūsų žinios apie krepšinį, loginis mąstymas, intuicija ir, be abejonės, vadybos išmanymas. Sezono metu žaidėjų kaina kils arba mažės priklausomai nuo jų pasirodymo rungtynėse, todėl svarbu numatyti, kurį krepšininką verta parduoti, o kurį įsigyti.
Pirmajame ture turėsite 100 transakcijų ir jų taupyti neverta, kadangi po kiekvieno turo gausite naujas. Įprastai tai bus 12 transakcijų, nebent nenumatytos aplinkybės privers nukelti rungtynes ir sujauks turą.
10 geriausių menedžerio žaidėjų bus apdovanoti prizais. Turų tvarkaraštį nesunkiai galite rasti menedžerio skiltyje „Turų tvarkaraštis“. Vienas registruotas vartotojas galės turėti vieną komandą.
Menedžerį visada rasite puslapio viršuje esančioje meniu juostoje pasirinkę MENEDŽERIS.
