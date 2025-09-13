„Barcelona“ gretose debiutavo 13-metis

Pagrindiniu mačo akcentu tapo 13-mečio Mohamedo Dabone debiutas su pagrindinės komandos marškinėliais.
Tik spalio mėnesį 14-tą gimtadienį švęsiantis 210 cm ūgio centras per 10 minučių pasižymėjo 4 taškais ir 3 atkovotais kamuoliais. Sykį jis įgrūdo kamuolį iš viršaus.
Burkino Fase gimęs jaunuolis pernai žaidė Eurolygos jaunimo finaliniame turnyre, kur tarp 18-mečių rinko 12 taškų, 7,3 atkovoto kamuolio ir 1,3 bloko statistiką.
Išsami rungtynių statistika nebuvo pateikta.
