TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Barcelona“ gretose debiutavo 13-metis

2025-09-13 09:57 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-13 09:57

Eurolygos ir Ispanijos lygos sezonams besiruošianti Barselonos „Barcelona“ 88:77 nugalėjo Žironos „Basquet“ klubą.

M.Dabone yra tikra krepšinio sensacija Ispanijoje

Eurolygos ir Ispanijos lygos sezonams besiruošianti Barselonos „Barcelona“ 88:77 nugalėjo Žironos „Basquet“ klubą.

1

Pagrindiniu mačo akcentu tapo 13-mečio Mohamedo Dabone debiutas su pagrindinės komandos marškinėliais.

Tik spalio mėnesį 14-tą gimtadienį švęsiantis 210 cm ūgio centras per 10 minučių pasižymėjo 4 taškais ir 3 atkovotais kamuoliais. Sykį jis įgrūdo kamuolį iš viršaus.

Burkino Fase gimęs jaunuolis pernai žaidė Eurolygos jaunimo finaliniame turnyre, kur tarp 18-mečių rinko 12 taškų, 7,3 atkovoto kamuolio ir 1,3 bloko statistiką.

Išsami rungtynių statistika nebuvo pateikta.

