TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Cristiano Ronaldo pasiekė unikalų rekordą – po 100 įvarčių keturiuose klubuose

2025-08-23 20:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-23 20:08

Cristiano Ronaldo šeštadienį tapo pirmuoju futbolininku, pelniusiu po 100 įvarčių oficialiose rungtynėse keturiems skirtingiems klubams, nors jo atstovaujamas „Al Nassr“ klubas Saudo Arabijos Supertaurės finale po baudinių serijos pralaimėjo „Al Ahli“.

Cristiano Ronaldo | Scanpix nuotr.

Pirmojo kėlinio įvartis Honkongo stadione 40-mečiui portugalui buvo jau šimtasis vilkint „Al Nassr“ marškinėlius, prie kurių jis prisijungė 2022 m. gruodį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

450 įvarčių Madrido „Real“ gretose, 145 – „Manchester United“ ir 101 – Turino „Juventus“. Taip C. Ronaldo aplenkė tris žaidėjus, kurie buvo pasiekę 100 įvarčių ribą trijuose klubuose: Ispanijoje 1930–1948 m. rungtyniavusį Isidro Langarą bei brazilų žvaigždes Romario ir Neymarą.

Su 138 įvarčiais Portugalijos nacionalinėje komandoje, C. Ronaldo taip pat yra rezultatyviausias visų laikų rinktinių žaidėjas.

