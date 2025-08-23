Cristiano Ronaldo pasiekė unikalų rekordą – po 100 įvarčių keturiuose klubuose

Pirmojo kėlinio įvartis Honkongo stadione 40-mečiui portugalui buvo jau šimtasis vilkint „Al Nassr“ marškinėlius, prie kurių jis prisijungė 2022 m. gruodį.
450 įvarčių Madrido „Real“ gretose, 145 – „Manchester United“ ir 101 – Turino „Juventus“. Taip C. Ronaldo aplenkė tris žaidėjus, kurie buvo pasiekę 100 įvarčių ribą trijuose klubuose: Ispanijoje 1930–1948 m. rungtyniavusį Isidro Langarą bei brazilų žvaigždes Romario ir Neymarą.
Su 138 įvarčiais Portugalijos nacionalinėje komandoje, C. Ronaldo taip pat yra rezultatyviausias visų laikų rinktinių žaidėjas.
