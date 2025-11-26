 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

„Cremonese“ žaidėjo Jamie Vardy vila Italijoje apiplėšta – pavogta didelės vertės prabangų daiktų

2025-11-26 17:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-26 17:50

„Cremonese“ puolėjo Jamie Vardy vila Italijoje tapo nusikaltėlių taikiniu – į prabangią anglų šeimos rezidenciją įsilaužę vagys išsinešė daugiau nei 100 tūkst. eurų vertės daiktų. Apie 2,5 mln. eurų vertės vila su vaizdu į Gardos ežerą buvo apšvarinta tuo metu, kai 38-erių puolėjas su komanda žaidė išvykos rungtynes prieš „Roma“.

Jamie Vardy | Scanpix nuotr.

0

Tyrėjų duomenimis, nusikaltėliai pateko į vidų per pravirą langą ir name išbuvo kelias minutes. Iš vilos dingo prabangus „Patek Philippe“ laikrodis, kiti šveicariški laikrodžiai, juvelyriniai dirbiniai, grynieji pinigai ir kiti prabangos aksesuarai. Vietos policija mano, kad gauja kurį laiką sekė Vardy šeimos rutiną ir specialiai pasirinko laiką, kai anglas buvo išvykęs į rungtynes, o namuose liko tik auklė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apiplėšimo mastas paaiškėjo tuomet, kai į vilą sugrįžę šeimos bičiuliai rado netvarką ir ant grindų išmėtytus daiktus. Pasak žiniasklaidos, Rebeka Vardy tuo metu taip pat nebuvo name, o svarbiausia – niekas iš namuose buvusių žmonių nenukentėjo fiziškai.

J. Vardy atvyko į Italiją vasarą, prisijungęs prie „Cremonese“ po ilgo laikotarpio „Leicester“ klube, tačiau jo pavardė – dar viena vis ilgesniame sąraše futbolininkų, kurių namai buvo apiplėšti jiems rungtyniaujant. Policija šiuo metu analizuoja vaizdo kamerų įrašus ir aiškinasi, ar tai – izoliuotas incidentas, ar plataus masto organizuotos gaujos dalis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

