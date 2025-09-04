Čiuožėja Milana Siniavskytė Ankaroje pagerino asmeninį rekordą

Merginų kategorijoje 17-ą vietą užėmė lietuvė Milana Siniavskytė, surinkusi 128,81 balo. Trumpoji programa lietuvei nesusiklostė – užimta tik 31-a vieta (38.07). Visgi, laisvojoje programoje 14-metė M.Siniavskytė pasirodė kur kas geriau ir su nauju karjeros rekordu (90,74) buvo 16-a.
Nugalėjo japonė Mayuko Oka (199,17), kuri abiejose programose užėmė 2-ąsias vietas. Antra buvo laisvosios programos laimėtoja Yujae Kim (196,10) iš Pietų Korėjos, o trečia – geriausiai trumpąją programą atlikusi amerikietė Sophie Joline von Felten (186,92).
Merginų varžybose dalyvavo 35 čiuožėjos.
