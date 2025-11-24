„Chelsea“ gerbėjams gera žinia: Palmeris turėtų sugrįžti į rikiuotę greičiau nei tikėtasi

„Nežinome, kada jis sugrįš, bet tai įvyks greitai. Jis jau žaidžia aikštėje, liečia kamuolį, jausmas yra geras. Dabar ruošiamės Čempionų lygos rungtynėms, o tik po to galvosime apie susitikimą su „Arsenal“, – teigė strategas.
23-ejų metų futbolininkas vis dar negalės žaisti antradienį vyksiančiame Čempionų lygos susitikime su „Barcelona“. C. Palmeris taip pat turėtų praleisti „Premier“ lygos akistatą su „Arsenal“.
Priminsime, jog „Chelsea“ žvaigždė iškrito iš rikiuotės po netikėto susižalojimo namuose. Pasak klubo, C. Palmeris stuktelėjo koją į duris, dėl ko patyrė didelį skausmą ir patempimą.
