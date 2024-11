Čempionų lygoje – vėlyvos „Bayern“ ir „Atletico“ pergalės

„Brest“ futbolininkai išvykoje 2:1 įveikė Prahos „Sparta“ ir su trimis pergalėmis bei vieneriomis lygiosiomis (10 tšk.) per ketverias rungtynes šoktelėjo net į ketvirtąją turnyrinės lentelės poziciją.

After four matchdays, Champions League debutants Brest sit in fourth place with 10 points ✨ pic.twitter.com/1zOfkv5VT3