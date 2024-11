UEFA Čempionų lygoje – „Man City“ ir „Real“ nesėkmės bei „Liverpool“ žygis į lentelės viršūnę

Liverpulyje įvyko „Liverpool“ ir Lėverkuzeno „Bayer“ komandų akistata, kurioje 4:0 triumfavo šeimininkai.

Šiose rungtynėse net 3 įvarčius pelnė Luisas Diazas.

Pirmasis rungtynių įvartis skriejo 61-ąją minutę, kai pasižymėjo Luisas Diazas. Rezultatą jau 63-ąją minutę padvigubino Mohamedo Salah perdavimą įvarčiu pavertęs Cody Gakpo.

Po šios pergalės „Liverpool“ ekipa įsitvirtino pirmoje turnyrinės lentelės pozicijoje.

Galiausiai pergalę įtvirtino L. Diazas, kuris pridėjo dar du įvarčius 83-ąją ir 90+2 minutėmis.

Tuo tarpu Madride „Real“ 1:3 nusileido „AC Milan“ futbolininkams.

Pirmąjį rungtynių įvartį 12-ąją minutę pelnė Malickas Thiawas.

23-ąją minutę rezultatą išlygino 11 m baudinį realizavęs Vinicius.

Alvaro Morata 39-ąją minutę vėl persvėrė rezultatą savo komandos naudai (2:1).

