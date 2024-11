Čempionų lygoje – tragikomiška situacija, nulėmusi „Aston Villa“ pralaimėjimą

Apmaudi centro gynėjo klaida įvyko 52 dvikovos minutę, kai T. Mingsas nepastebėjo prieš tai buvusio savo ekipos vartininko Emiliano Martinezo veiksmo.

Britas savo baudos aikštelėje paėmė kamuolį ranka ir norėjo jį grąžinti į vartininko aikštelę.

Visgi prieš tai į žaidimą kamuolį jau buvo įvedęs jo ekipos vartininkas, tad arbitras fiksavo kritinę klaidą bei buvo skirtas 11 metrų baudinys.

Jį šaltakraujiškai realizavo Belgijos čempionų puolėjas Hansas Vanakenas, išvesdamas klampiose rungtynėse saviškius į priekį 1:0.

Pralaimėjimas nustūmė laikinai Unai Emery auklėtinius į penktą turnyrinės lentelės vietą, tačiau šiandien ji dar gali pablogėti po 22 val. startuosiančių kitų dvikovų.

Belgijos ekipai tai buvo antra pergalė turnyre ir šie laikinai pakilo į 20-ą poziciją, garantuojančią atkrintamąsias.

Kitame trečiadienio susitikime Donecko „Šachtar“ 2:1 pranoko Berno „Young Boys“ vienuolikę.

