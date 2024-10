Princo Williamo akivaizdoje – jo palaikomos „Aston Villa“ pergalė prieš „Bayern“

Nors didžiąją mačo dalį dominavo pirmenybių senbuvė Miuncheno „Bayern“, tačiau vos vieną progą iš nedaugelio išnaudoję aikštės šeimininkai šventė pergalę 1:0 (0:0).

Pirmas 15 žaidimo minučių bavarai agresyviai spaudė savo varžovus jų aikštės pusėje ir turėjo didžiulę kamuolio kontrolės persvarą 80 proc. prieš 20 proc.

Vieną realiausių progą pasižymėti pirmajame kėlinyje turėjo Ollie Watkinsas, kuris greitoje atakoje smūgiavo galva, o kamuolys pralėkė kiek virš vartų.

„Villa Park“ stadione taipogi dar pirmajame kėlinyje buvo pelnytas įvartis, kai 22-ą minutę aikštės šeimininkai po standartinės situacijos pasiuntė sirgalius į euforiją. Visgi netrukus gynėjo Pau Toreso smūgis buvo atšauktas dėl nuošalės.

Antrajame kėlinyje sužaidus pusę laiko svečių kamuolio kontrolė vis dar buvo solidi (65 proc), tačiau visi 4 „Bayern“ smūgiai į vartų plotą tikslo nepasiekė.

79-ą mačo minutę įvyko staigus įvykių posūkis, po kurio „Aston Villa“ sirgaliai gavo progą švęsti. Greitoje atakoje atsidūrė Johnas Duranas, kuris spindi ir „Premier“ lygoje, nuolat pasirodantis po keitimo ir ten sėkmingai štampuojantis įvarčius. 20-metis puolėjas iš Kolumbijos pelnė įvartį gražuolį ir išvedė saviškius į priekį 1:0.

I’m so happy for Prince William The Prince of Wales seeing his side Aston Villa beating Bayern Munich in the Champions League at Villa Park #PrinceWilliam #PrinceofWales pic.twitter.com/AQOR1YqJXR