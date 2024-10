Čempionų lygoje – Raphinhos „hat-trick`u“ nubaustas „Bayern“ ir abiejų Anglijos klubų pergalės

Namuose žaidusi „Barcelona“ itin aukštu presingu pasitiko svečius iš Miuncheno ir jau pirmą mačo minutę į greitą ataką po perimto kamuolio pabėgęs Raphinha nubaudė „Bayern“ ekipą ankstyvu įvarčiu 1:0.

Nors Harry Kane'as 18-ą minutę rezultatą išlygino 1:1, tačiau po anglo įvarčio reikalai pakrypo tik į blogąją pusę.

36-ą minutę pavyko pasižymėti Robertui Lewandowski, o 45-ą tas pats Raphinha skirumą dvigubino 3:1.

Pirmoje dvikovos pusėje „Barcelona“ kamuolį kontroliavo tik 38 proc. laiko, tačiau visi trys smūgiai į vartų plotą virto įvarčiais.

Po ilgosios pertraukos Hansi Flicko auklėtiniai išlaikė drausmingą žaidimą, patikimai gynėsi, o katalonų pastangas įvarčiu pavertė Raphinhą, 56-ą minutę pelnydamas „hat-trick`ą“.

Per likusį laiką Vokietijos vicečempionai nepasižymėjo ir aikštės šeimininkai šventė nuostabią pergalę 4:1.

