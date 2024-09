Čempionų lygoje – Michaelo Jordano vizitas: stebėjo futbolo vunderkindo pasirodymą

Krepšinio legenda rungtynes stebėjo su savo žmona Yvette Prieto, o mačo metu neišvengė aplinkinių dėmesio. Nuotraukose matyti nuolatos į amerikietį nukreipti futbolo gerbėjų telefonai, o vieną šmaikščią asmenukę su savo vyru pasidarė ir Y. Prieto.

Our president meeting MJ himself 👀 pic.twitter.com/ANVZFHWpXc

Rungtynes taip pat stebėjo Monako princas Alberto, o M. Jordanui draugiją palaikė „Barcelona“ klubo prezidentas Joanas Laporta. Po mačo su juo pasisveikinti atėjo ir

Mačo eiga 61-erių buvęs krepšininkas ir vienas turtingiausių planetos sportininkų nusivilti neturėjo.

Katalonų reikalai komplikavosi po raudonos kortelės jau 11-ą mačo minutę. Likę mažumoje „Barcelona“ futbolininkai 16-ą minutę nesulaikė aštriai žaidusio Maghneso Akliouche ir 22-ejų atakuojantis saugas išvedė saviškius į priekį 1:0.

Vėliau rezultatą išlygino 17-metis Ispanijos futbolo vunderkindas Lamine'as Yamalis, o rungtynės baigėsi rezultatu 2:1 „Monaco“ pergale.

NBA legendai M. Jordanui šiuo metu priklauso NBA rungtyniaujantis Šarlotės „Hornets“ klubas, o jo turtas vertinamas 1,6 milijardo JAV dolerių.

Lamine Yamal nets his first Champions League goal of the season in front of Michael Jordan 👏 pic.twitter.com/kPTJssxHqv