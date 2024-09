Floriano Wirtzo debiutas Čempionų lygoje pažymėtas dubliu ir „Feyenoord“ sutriuškinimu

Įvarčių sąskaitą debiutuodamas Čempionų lygoje jau 5-ą minutę atsidarė kylanti Vokietijos futbolo žvaigždė Florianas Wirtzas, išnaudojęs po perimto kamuolio atsivėrusią erdvę 1:0.

Antrą įvartį 30-minutę po sumaišties Nyderlandų ekipos baudos aikštelėje pelnė Alejandro Grimaldo 2:0, o trečiasis krito jau po 6 minučių, kai tas pats F. Wirtzas sulaukė jau antrojo tikslaus Jeremy Frimpongo perdavimo į baudos aikštelę ir vienu lietimu nukreipė kamuolį į Timono Wellenreutherio ginamus vartuis 3:0.

Aikštės šeimininkų agonija tęsėsi ir kėlinio pabaigoje, kai grubiai suklydo T. Wellenreutheris, nesugavęs ore „Bayer“ gynėjo Edmondo Tapsobos galva atlikto smūgio 4:0.

Antrajame kėlinyje X. Alonso ekipa žaidė drausmingai gynyboje ir išlaikė savo vartus sausus bei šventė pergalę 4:0.

Kitame Čempionų lygos ture „Bayer“ žais su „AC Milan“, o „Feyenoord“ išvykoje kausis su „Girona“.

💎 | DREAM #UCL DEBUT



Florian Wirtz v Feyenoord:



👌 44 touches

⚽️ 2 goals (🥇)

🎯 3 shots/2 on target (0.58 xG)

🔑 3 key passes (=🥇)

⚔️ 5/5 duels won

🦵 3 tackles

📈 9.0 Sofascore Rating (🥇)



Outstanding display by the 21-year-old in Bayer Leverkusen's 4–0 win! 👏👏#FEYB04 pic.twitter.com/Pw5zxbd52f