Čempionų lyga: mažumoje likusi „Barca“ krito prieš „Monaco“, „Arsenal“ neįveikė „Atalantos“

„Barcelona“ reikalai komplikavosi po raudonos kortelės, kurią jau 11 minutę užsidirbo ne savo pozicijoje žaidęs gynėjas Ericas Garcia.

Likę mažumoje „Barcelona“ futbolininkai 16-ą mačo minutę nesulaikė aštriai žaidusio Maghneso Akliouche ir 22-ejų atakuojantis saugas pelnė pirmą įvartį Čempionų lygoje joje žaisdamas antrąjį savo sezoną 1:0.

28-ą minutę gražų atsakomąjį įvartį pelnė 17-metis „Barcos“ vunderkindas Lamine'as Yamalis. Gavęs tolimą aukštą komandos draugo perdavimą į priekį krašto puolėjas vėliau puikiai sužaidė prieš varžovų gynėją ir nuo jo atitrūkęs paleido tikslų smūgį į apatinį dešinį vartų kampą 1:1.

34-ą minutę Monako ekipa pelnė įvartį, bet netrukus buvo užfiksuota nuošalė.

Po ilgosios pertraukos „Monaco“ žaidė aktyviau ir įvartis brendo kurį laiką. 71-ą minutę 18-metis futbolo talentas George Ilenikhena galingu smūgiu nuginklavo vartininką Marc-Andre ter Stegeną ir vėl persvėrė rezultatą „Monaco" naudai 2:1.

76-ą minutę brazilas Raphinha pavojingai atsidūrė puolime ir buvo arti to, kad išbėgtų vienas prieš vartininką, bet galiausiai prarado kamuolį, o per likusį laiką „Barca“ pavojingų progų nesukūrė bei tarptautinį sezoną pradėjo apmaudžiu pralaimėjimu.

Namuose „Atalanta“ dvikovą su Londono „Arsenal“ baigė be įvarčių – 0:0. Pirmasis rungtynių kėlinys baigėsi be didesnių progų, bet situacija pasikeitė po pertraukos. Thomasas Partey baudos aikštelėje pargriovė oponentą ir „Atalanta“ gavo progą mušti vienuolikos metrų baudinį.

Jo metu sublizgėjo „Arsenal“ vartininkas Davidas Raya, atspėjęs Meteo Retegui smūgį į kairę vartų pusę, o iškart po to ir italo bandymą pakartotiniu smūgiu išvesti savo ekipą į priekį.

