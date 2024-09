Čempionų lygos rungtynėse – Michaelo Jordano vizitas: stebi futbolo vunderkindo pasirodymą

Krepšinio legenda rungtynes stebi su savo žmona Yvette Prieto, o mačo metu neišvengė aplinkinių dėmesio. Nuotraukose matyti nuolatos į amerikietį nukreipti futbolo gerbėjų telefonai, o vieną šmaikščią asmenukę su savo vyru pasidarė ir Y. Prieto.

Mačo eiga 61-erių buvęs krepšininkas ir vienas turtingiausių planetos sportininkų nusivilti neturėjo.

Rungtynes taip pat stebi Monako princas Alberto, su M. Jordanu jas stebi ir „Barcelona“ klubo prezidentas Joanas Laporta.

Katalonų reikalai komplikavosi po raudonos kortelės jau 11-ą mačo minutę. Likę mažumoje „Barcelona“ futbolininkai 16-ą minutę nesulaikė aštriai žaidusio Maghneso Akliouche ir 22-ejų atakuojantis saugas išvedė saviškius į priekį 1:0.

Vėliau rezultatą išlygino 17-metis Ispanijos futbolo vunderkindas Lamine'as Yamalis.

NBA legendai M. Jordanui šiuo metu priklauso NBA rungtyniaujantis Šarlotės „Hornets“ klubas, o jo turtas vertinamas 1,6 milijardo JAV dolerių.

Lamine Yamal nets his first Champions League goal of the season in front of Michael Jordan 👏 pic.twitter.com/kPTJssxHqv