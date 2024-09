Į UFC istoriją pateksianti Rose Namajunas: „Viskas mano gyvenime stojo į savo vietas“

Kova vyks moterų visų lengviausio svorio kategorijoje (iki 125 svarų arba 56,7 kg). R.Namajunas šiuo metu reitinge yra 5-a, o E.Blanchfield – 3-ia, tad kovos laimėtoja gali tapti kita čempionės Valentinos Ševčenko varžove.

Neseniai buvo patvirtinta, kad R.Namajunas ir E.Blanchfield susitiks antroje pagrindinėje vakaro kovoje. Nepaisant to, kovai vis tiek numatyti 5 raundai. Tai pirmas kartas UFC istorijoje, kai ne pagrindinėje ir ne titulinėje turnyro kovoje moterys kausis 5 raundus.

#UFCEdmonton is headlined by a five round bout between Brandon Moreno and Amir Albazi and the co-main features a five round fight between Erin Blanchfield and Rose Namajunas (the first five round non-title co-main in UFC women's history).



The rest of the card 👇 pic.twitter.com/JTI7DQmRlX

