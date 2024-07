Po pergalės Rose Namajunas prakalbo apie keistenybes svėrimuose: „Man tai pasirodė įtartina“

T. Cortez prieš šią kovą turėjo problemų svėrimuose, todėl nusikirpo plaukų kuokštą ir galiausiai numetė svorį. R.Namajunas to nesureikšmino.

„Kaip matote, aš tą padariau jau seniai (nusikirpau plaukus – aut. past.). Plaukai yra tik plaukai. Aišku, kartais pasvajoju vėl užsiauginti ilgus plaukus. Žinau, kad priimti sprendimą nusikirpti plaukus nėra lengva, bet mes juk esame koviniame sporte. Nekantrauju sulaukti tos dienos, kai baigsiu kovotojos karjerą, ir vėl galėsiu rūpintis savo grožiu. Tikiuosi, kad baigusi karjerą vis dar būsiu graži“, – sakė R. Namajunas.

Lietuvių kilmės kovotoja taip pat prabilo apie keistus dalykus svėrimų užkulisiuose, mat svarstyklių rodmenys ženkliai skyrėsi.

„Tos svarstyklės, skirtos patikrinti svorį, prieš lipant ant oficialių svarstyklių, turėtų rodyti tą patį svorį, bet jų rodmenys skyrėsi. Norėčiau pasikalbėti su tuo žmogumi, kuris buvo atsakingas už svarstyklių nustatymą. Man visa tai pasirodė labai įtartina. Svarstyklių rodmenys skyrėsi maždaug 1 svaru. Anksčiau per karjerą su tuo nebuvau susidūrusi.

Situacija buvo tikrai keista – oficialios svarstyklės rodė mažesnį svorį, nei tos, ant kurių tikrindavomės svorį. Dėl to aš ir svėriau ant oficialių svarstyklių tik 124,8 svaro. Jei svarstyklių rodmenys nebūtų tokie skirtingi, aš būčiau anksčiau baigusi svorio metimo procesą ir man nebūtų reikėję vargintis mesti dar kelias uncijas“, – sakė R. Namajunas.

R. Namajunas reikėjo neviršyti 126 svarų (57,15 kg) ribos, bet dėl netikslių svarstyklių rodmenų ji metė svorį iki pat 124,8 svaro (56,61 kg).

R. Namajunas spaudos konferencijoje sureagavo ir į tą epizodą, kai numušė varžovės blakstienas.

„Ne, kovos metu aš to nepastebėjau. Apskritai, nesuprantu, kaip ji gali žengti į narvą su priklijuotomis blakstienomis. Esu jas bandžiusi ir supratau, kad niekada negalėčiau jų nešioti. Priklijuotos blakstienos mane tik migdo. Tai, kad Tracy su jomis kovojo, yra beprotiška“, – pridėjo R. Namajunas.

Rose Namajunas got asked if she knew she knocked Tracy Cortez’s eyelash off when she dropped her in the first round. 😂 #UFCDenver



“I don’t know how she does that. First of all, I can’t even wear eyelashes, period. .. Her fighting with it(false lashes), that’s crazy.”#UFC #MMA pic.twitter.com/GnkzFheDKh