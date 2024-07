UFC narve nugalėjusi Rose Namajunas nutraukė varžovės 11 pergalių seriją

R. Namajunas varžovės vietą užėmusi T. Cortez liepos 20 d. turėjo susitikti su Miranda Maverick, bet, gavusi pasiūlymą susitikti su buvusia čempione, nenorėjo praleisti tokios progos. T. Cortez prieš kovą užėmė 11-ą vietą reitinge, tuo tarpu R. Namajunas – 6-ą.

Kovą R. Namajunas pradėjo kojų spyriais, o po beveik minutės atliko itin tikslų dešinės rankos smūgį. Aiškiai matėsi, kad R. Namajunas yra kur kas greitesnė nei varžovė, o praėjus pusantros minutės po vieno iš smūgių T. Cortez griuvo ant žemės. R. Namajunas skubėjo atakuoti gulinčią varžovę, tačiau T. Cortez sėkmingai apsigynė ir kovotojas pratęsė kovą stovėsenoje.

R. Namajunas stengėsi kontratakuoti, laikė distanciją, bet antrojo raundo viduryje T. Cortez pavyko pargriauti R. Namajunas ir nors buvo ieškoma skausmingo veiksmo, tačiau R. Namajunas sėkmingai išsisuko. Po apsikeitimo smūgiais, raundo pabaigoje R. Namajunas jau pati pargriovė T. Cortez, tačiau skausmingo veiksmo net nespėjo pradėti ieškoti.

Trečiojo raundo pradžioje R. Namajunas antrą kartą parvertė T. Cortez ant žemės, tačiau jai pavyko prisislinkti prie narvo krašto. Nors T. Cortez pavyko sugrąžinti kovą į stovėseną, tačiau R. Namajunas greitai vėl parvertė varžovą ir praktiškai visą raundą išlaikė jos kontrolę, nors ir skausmingo veiksmo pasiekti nepavyko.

THUG ROSE 🌹@RoseNamajunas takes the UD in front of the home crowd! #UFCDenver pic.twitter.com/mAxZp8Keql