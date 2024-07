Alytuje Kulpavičius ir Perveneckaitė įvykdė pasaulio jaunimo čempionato normatyvus

Penktadienį 110 m b/b atranką per 14,39 sek. įveikęs G. Kulpavičius finale turėjo distanciją įveikti per 14,20 sek. arba greičiau, norėdamas įvykdyti normatyvą. Asmeninį rekordą net 0,17 sek. pagerinęs lengvaatletis svarbiausiame bėgime distanciją įveikė per 14,17 sek. ir pasiekė pagrindinį tikslą. Šis rezultatas jaunuoliui atnešė aukso medalį, o artimiausias konkurentas buvo aplenktas beveik puse sekundės.

„Kad galėsiu įvykdyti normatyvą, žinojau jau po žiemos sezono. Po užtikrinto rezultato – emocijos labai džiugios. Pasiruošime buvo nesklandumų, bet rezultatą pasiekti pavyko“, – po finalinio bėgimo džiaugsmo neslėpė G. Kulpavičius.

Barjerinio bėgimo atstovas šiemet pirmą kartą Lietuvos suaugusiųjų čempionatuose iškovojo aukso medalius. Žiemą sportininkas tai padarė 60 m b/b rungtyje, o vasarą – 110 m b/b rungtyje. „Kol kas geriausias sezonas mano karjeroje. Neplanuoju sustoti ir tikiuosi, kad sezonas ir toliau eis geryn. Didesnis pasitikėjimas treneriais ir jų darbu, didesnis pasitikėjimas savimi“, – pagerėjusių rezultatų priežastis išskyrė čempionas, kuris penktadienį dar vieną aukso medalį iškovojo 4x100 m estafetėje.

Liepos 22 d. sportininkas startuos Baltijos šalių jaunimo komandiniame čempionate, o vėliau vyks pasiruošimas pasaulio jaunimo čempionatui, kuriame G. Kulpavičius tikisi prasibrauti bent į pusfinalį.

Šeštadienį antrą Lietuvos U20 čempionato dieną pradėjo sportinio ėjimo atstovai, kurie įveikė 10000 m distanciją. Tik antrą kartą varžybose šį nuotolį įveikusi J. Perveneckaitė (48 min. 24,83 sek.) daugiau nei puse minutės pagerino asmeninį rekordą ir užtikrintai įvykdė pasaulio jaunimo čempionato normatyvą (49 min. 30 sek.).

„Žiauriai geros emocijos. Buvo labai sunkus laikotarpis man, nes šiemet nesportavau apie 5 mėnesius dėl patirtų stresinių lūžių. 10000 m varžybose ėjau beveik prieš metus, todėl buvo sunku tikėti savimi. Visgi, žinojau, kad galiu įvykdyti normatyvą, nes treniruotės buvo labai sėkmingos ir rodžiau jose gerus rezultatus“, – emocijų karuselę apibūdino J. Perveneckaitė.

Tik trečią kartą šiemet startavusi ėjikė išlieka nepralaimėjusi, kadangi anksčiau triumfavo Lietuvos jaunimo uždarų patalpų bei Baltijos šalių suaugusiųjų čempionatuose. „Šiandien iš džiaugsmo apsiverkiau, esu laiminga. Padariau viską, ką galėjau. Per traumų laikotarpį psichologiškai labai sustiprėjau, nes daug dirbau su savimi. Sustiprėjo ir mano kūnas“, – apie sėkmingo sugrįžimo priežastis kalbėjo lengvaatletė.

Ėjikė jau yra dalyvavusi Europos jaunių (11 vieta) ir jaunimo (10 vieta) čempionatuose, todėl įgyta patirtis pravers lenktyniaujant su geriausiomis: „Psichologiškai žymiai lengviau, nes tu žinai, ko tikėtis, žinai varžoves. Geras jausmas, kad galėsiu atstovauti Lietuvai. Man labai patinka dalyvauti tokiose varžybose, tikiuosi aukštos vietos. Man nebaisu varžytis su vyresnėmis sportininkėmis, varžysiuosi su geriausiomis jaunomis ėjikėmis pasaulyje.“

Anksčiau pasaulio jaunimo čempionato normatyvus įvykdė Adas Dambrauskas (100 m, 200 m), Aistis Manton (200 m), Aurėja Beniušytė (trišuolis), Orinta Navikaitė (ieties metimas) ir Rugilė Miklyčiūtė (šuolis su kartimi), todėl šiuo metu 7 lietuviai turi kelialapius į Limą.

Alytuje A. Dambrauskas (100 m – 10,48 sek., 200 m – 21,28 sek., 4x100 m – 42,45 sek.) ir R. Miklyčiūtė (šuolis į tolį – 6.01 m, šuolis su kartimi – 4.00 m, 4x100 m – 49,86 sek.) iškovojo po 3 aukso medalius. Po 2 aukso medalius laimėjo Matas Janarauskas (400 m – 48,44 sek., 4x100 m – 42,45 sek.), Reda Teteriukovė (400 m – 59,07 sek., 400 m b/b – 1 min. 04,22 sek.), Valentas Mockus (1500 m – 4 min. 07,68 sek., 5000 m – 17 min. 25,25 sek.), Adanas Balkauskas (šuolis į tolį – 6.78 m, trišuolis – 14.13 m).

Lietuvos jaunimo čempionate tarp komandų pirmavo Kaunas (I miestų grupė), Šiauliai (II miestų grupė) ir Šilutė (rajonų grupė). Tarp sporto ugdymo centrų pajėgiausi buvo Kauno sporto mokykla „Startas“ (I miestų grupė), Klaipėdos lengvosios atletikos mokykla (II miestų grupė) ir Kėdainių sporto centras (rajonų grupė).