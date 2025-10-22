Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Čempionų lyga: „Rytas“ – „Promitheas“ (GYVAI)

2025-10-22 19:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-22 19:00

Vilniaus „Rytas“ tęsia sezoną Čempionų lygoje ir šį vakarą namie priims Patrų „Promitheas“ klubą.

Vilniečiai kovoja namie (BNS nuotr.)

Vilniaus „Rytas“ tęsia sezoną Čempionų lygoje ir šį vakarą namie priims Patrų „Promitheas“ klubą.

0

Graikijos klubas iki šiol nepralaimėjo – įveikė ir Varšuvos „Legia“, ir Heidelbergo „MLP Academics“. Tuo tarpu „Rytas“ nugalėjo Lenkijos ekipą.

19.30 val. prasidėsiantį mačą sekite su Krepsinis.net ir GO3.

Rungtynių eiga:

Graikijos komanda buvo startavusi geriau (5:1), tačiau Jordanas Walkeris ir Artūras Gudaitis turėjo atsaką – 6:7. Sostinės komandos aukštaūgis dominavo (10:11), vilniečiai ėmė rengti spurtą ir po Igno Sargiūno bei Gyčio Masiulio tritaškių „Rytas“ pirmavo 23:15. Galingas „Ryto“ puolimas garantavo jam tvirtą pranašumą po pirmojo kėlinio – 29:19.

