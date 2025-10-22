Čempionų lyga: „Rytas“ – „Promitheas“ (GYVAI)

Graikijos klubas iki šiol nepralaimėjo – įveikė ir Varšuvos „Legia“, ir Heidelbergo „MLP Academics“. Tuo tarpu „Rytas“ nugalėjo Lenkijos ekipą.
19.30 val. prasidėsiantį mačą sekite su Krepsinis.net ir GO3.
Rungtynių eiga:
Graikijos komanda buvo startavusi geriau (5:1), tačiau Jordanas Walkeris ir Artūras Gudaitis turėjo atsaką – 6:7. Sostinės komandos aukštaūgis dominavo (10:11), vilniečiai ėmė rengti spurtą ir po Igno Sargiūno bei Gyčio Masiulio tritaškių „Rytas“ pirmavo 23:15. Galingas „Ryto“ puolimas garantavo jam tvirtą pranašumą po pirmojo kėlinio – 29:19.
