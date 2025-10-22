Čempionų lyga: „Real“ 0:0 „Juventus“ (Vyksta 1 kėl., GYVAI)

Įdomūs faktai prieš rungtynes:
• Šioms komandoms tai bus trečiosios iš 8 Čempionų lygos fazės etapo rungtynių.
• „Real“ šiuo metu Čempionų lygoje yra iškovojęs dvi pergales ir turi surinkęs 6 taškus. Tuo tarpu „Juventus“ du kartus užfiksavo lygiąsias ir savo sąskaitoje turi 2 taškus.
• „Real“ ir „Juventus“ susitiks UEFA turnyruose 22 kartą. Iki šiol „Karališkasis“ klubas laimėjo dešimt rungtynių, Italijos komanda triumfavo devynis kartus, o du susitikimai baigėsi lygiosiomis.
• „Real“ laimėjo 18 iš paskutinių 20 žaistų rungtynių UEFA turnyruose prieš varžovus iš Italijos (2 pralaimėjimai).
• Kylianas Mbappe gali tapti jauniausiuoju futbolininku (26 metai ir 306 dienos), sužaidusiu 90 rungtynių Čempionų lygoje. Iki šiol šis rekordas priklauso „Real“ legendai Rauliui Gonzalezui (27 metai ir 114 dienos).
• „Juventus“ pralaimėjo vos vienerias iš paskutinių aštuonerių žaistų Čempionų lygos grupių/lygos fazės etapų rungtynių prieš varžovus iš Ispanijos (4 pergalės ir 3 lygiosios).
Trenerių komentarai:
„Prieš keletą savaičių „Juventus“ demonstravo gana gerą formą. Nepaisant pastarųjų jų rezultatų, esame pasiruošę sunkioms rungtynėms prieš juos. Net ir išgyvendami sunkų laikotarpį, „Juventus“ vis tiek yra labai pavojingi. Kenanas Yildizas šiuo metu demonstruoja puikią formą.“
Xabi Alonso, „Real“ komandos vyriausiasis treneris
„Tikiuosi didelės savo komandos reakcijos. Atvykus į „Bernabeu“ stadioną motyvacija tiesiog atsiranda. Esu įsitikinęs, kad trečiadienį sužaisime geras rungtynes. Kiekviena komanda turi stiprių ir silpnų pusių. „Real“ yra komanda, kuri bet kuriuo metu gali pelnyti įvartį. Noriu pamatyti gerą pasirodymą ir komandą, galinčią sužeisti varžovus sportine prasme.“
Igoris Tudoras, „Juventus“ komandos vyriausiasis treneris
Komandų formos:
Komandų formos | Organizatorių nuotr.
