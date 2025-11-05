 
TV3 naujienos > Sportas

Čempionų lyga: „Manchester City“ – „Borussia“ (APŽVALGA)

2025-11-05 20:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-05 20:45

Šį vakarą laukia dar vienos intriguojančios UEFA Čempionų lygos rungtynės.

Erlingas Haalandas | Scanpix nuotr.

Šį vakarą laukia dar vienos intriguojančios UEFA Čempionų lygos rungtynės.

0

Trečiadienį 22:00 val. Mančesteryje įvyks dvikova tarp „Manchester City“ ir Dortmundo „Borussia“. Kviečiame sekti rungtynių eigą kartu su sportas.lt

TIESIOGIAI
s.
Rungtynių eiga:

Įdomūs faktai prieš rungtynes:

• Šioms komandoms tai bus ketvirtosios iš 8 Čempionų lygos fazės etapo rungtynių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

• „Opta“ superkompiuterio duomenimis, „Manchester City“ yra laikomas ryškiu favoritu laimėti šį susitikimą (64,5 proc.).

• Erlandas Haalandas gali tapti dar vieno rekordo autoriumi ir pirmu žaidėju, kuris trejose komandose surengė penkių iš eilės rezultatyvių rungtynių seriją.

• Tai bus septintoji tarpusavio akistata tarp šių komandų. Vokiečiai per jas triumfavo vos kartą.

• Bernardo Silva šiandien sužais savo šimtąsias rungtynes Čempionų lygoje ir taps ketvirtu portugalu pasiekusiu šią atžymą.

Trenerių komentarai: 

„Namų pranašumas Čempionų lygoje yra labai svarbus. Ir tai yra labai svarbios rungtynės. Tačiau mums tikrai nebus lengva. „Borussia“ visuomet parodo šiame turnyre savo geriausią žaidimą. Jie visada dalyvauja svarbiausiose turnyro etapuose. Bet mums dabar svarbiausia surinkti dar 9 taškus, kad būtume kitame etape ir patektume tarp 8 stipriausių komandų.“

Pepas Guardiola, „Manchester City“ komandos vyriausiasis treneris

„Laukia sunkios rungtynės. Mes turėsime suvaldyti „City“ stipriąsias puses. Mes vis tiek turėsime naudoti aukštą gynybos liniją, neleidžiant jiems patekti prie mūsų vartų. Negalime tiesiog pastatyti autobuso. Turime būti tie, kurie rizikuoja..“

Niko Kovačas, „Borussia“ komandos vyriausiasis treneris

Komandų formos:

 

