Čempionų lyga: „Arsenal“ - „Atletico“ (APŽVALGA)

Šį vakarą Londone laukia rungtynės tarp Anglijos ir Ispanijos grandų. Tarpusavyje susitiks vietos „Arsenal“ ir Madrido „Atletico“. 22:00 val. startuojančią dvikovą kviečiame tiesiogiai sekti kartu su sportas.lt
Įdomūs faktai prieš rungtynes:
• Šioms komandoms tai bus trečiosios iš 8 Čempionų lygos fazės etapo rungtynių.
• Čempionų lygoje „Arsenal“ iki šiol iškovojo maksimalų taškų skaičių, o „Atletico“ savo sąskaitoje turi 3 taškus.
• „Arsenal“ laimėjo paskutinius 5 susitikimus bei 7 iš 8 paskutinių akistatų.
• Londono atstovai laimėjo paskutinius 6 susitikimus su komandomis iš Ispanijos. Tai geriausias visų laikų rezultatas.
• „Atletico“ nesugebėjo laimėti nė vienerių iš paskutinių 9 grupės etapo rungtynių prieš komandas iš Anglijos.
• Paskutinį kartą namuose Europoje įvartį „Arsenal“ praleido prieš 11 rungtynių.
Trenerių komentarai:
„Per pastaruosius metus jie stipriai pasikeitė ir patobulėjo. Jie dabar gali rungtynių metu prisitaikyti ir žaisti pagal savo varžovus. Norisi žaidėjams perteikti maksimaliai daug informacijos, tačiau suprantame, jog turime palengvinti jiems gyvenimą. Norime, jog jie žinotų, ką turi padaryti šiose rungtynėse, kad iškovotume pergalę.“
Mikelis Arteta, „Arsenal“ komandos vyriausiasis treneris
„Žinome kur atvykome, suprantame dėl ko čia esame. Žaisime prieš labai gerą komandą, kuri turi savo žaidimo stilių ir puikias charakteristikas. Arteta čia praleido jau penkis ar šešis metus ir sukūrė stilių, kurio negalima sumaišyti.“
Diego Simeone, „Atletico“ komandos vyriausiasis treneris
Komandų formos:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!