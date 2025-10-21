Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„Arsenal“ per 13 minučių įvarčių lietų sutriuškino „Atletico“ UEFA Čempionų lygoje

2025-10-21 23:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-21 23:51

Įspūdingą pasirodymą UEFA Čempionų lygoje surengė Londono „Arsenal“.

Viktoras Gyokeresas | Scanpix nuotr.

Įspūdingą pasirodymą UEFA Čempionų lygoje surengė Londono „Arsenal“.

REKLAMA
0

Rezultatyvią atkarpą surengusi „Arsenal“ komanda 4:0 nepaliko vilčių Madrido „Atletico“ komandai.

Pirmajame kėlinyje pavojingiausias buvo Eberechio Eze smūgis. Po rikošeto kamuolys pataikė į vartų skersinį. Į skersinį po pertraukos iššovė ir Julianas Alvarezas, bet galingas argentiniečio smūgis buvo viskas, ką šiose rungtynėse sukūrė „Atletico“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo tarpu „Arsenal“ savo keturis įvarčius pelnė per 13 minučių atkarpą. Viską pradėjo puikus baudos smūgis, kurį užbaigė Gabrielio smūgis galva iš arti.

REKLAMA
REKLAMA

Vėliau „Atletico“ gynyba visiškai subyrėjo. Myleso Lewiso-Skelly prasiveržimą per pusę aikštės užbaigė Gabrielio Martinelli įvartis, o Viktoras Gyokeresas du kartus pasižymėjo smūgiais iš artimos distancijos.

REKLAMA

„Arsenal“ po trijų turų išlieka viena iš komandų vis dar nepraradusi nė taško. Tuo tarpu „Atletico“ savo sąskaitoje turi 3 taškus.

 

Rungtynių eiga:
90 min.

Rungtynių statistika:

REKLAMA
REKLAMA

Rungtynių statistika | livesport.com nuotr.

Rungtynių statistika | livesport.com nuotr.

90 min.

Rungtynės baigėsi!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
90 min.

Teisėjas prideda tris minutes.

REKLAMA
79 min.

Dar viena standartinė situacija, po kurios kyla pavojus prie „Atletico“ vartų. Tiesa, šį kartą užfiksuojama pražanga.

REKLAMA
70 min.
Įvartis!

„Atletico“ gynyba ir toliau braška. Šį kartą po kampinio V. Gyokeresui belieka iš arti pasiųsti kamuolį į vartus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
67 min.
Įvartis!

„Arsenal“ triuškina varžovus. Šį kartą iš arti kamuolį į vartus pasiuntė Viktoras Gyokeresas.

REKLAMA
64 min.
Įvartis!

Fantastiškas „Arsenal“ talento Myleso Lewiso-Skelly reidas, perduotas kamuolys G. Martinelli, o šis pataiko tiksliai į vartus nuo virpsto.

REKLAMA
63 min.

Davidas Hancko smūgiuoja galva, bet nepataiko į vartų plotą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
59 min.

Savo atsaką surengė „Atletico“, bet Giuliano Simeone nepataiko į vartų plotą.

REKLAMA
56 min.

Standartinė situacija baigiasi „Arsenal“ įvarčiu. Puikiai pakeltas kamuolys baigiasi Gabrielio smūgiu galva iš arti į „Atletico“ vartus.

REKLAMA
49 min.

Skersinį jau drebina „Atletico“. Galingam J. Alvarezo smūgiui kiek pritrūksta tikslumo.

REKLAMA
REKLAMA
46 min.

Prasideda antrasis kėlinys.

45 min.

Pirmojo kėlinio statistika:

Pirmojo kėlinio statistika | Scanpix nuotr.

Pirmojo kėlinio statistika | Scanpix nuotr.

45 min.

Pirmasis kėlinys baigiasi komandoms nepelnius nė vieno įvarčio.

45 min.

Pirmajame kėlinyje teisėjas prideda vieną minutę.

REKLAMA
44 min.

Pavojingas J. Alvarezo baudos smūgis skrieja greta vartų.

36 min.

„Arsenal“ pagaliau pasiuentė kamuolį į vartus, bet Gabrielis Martinelli tai padarė iš nuošalės.

32 min.

„Arsenal“ ir toliau kontroliuoja kamuolį didžiąją rungytynių dalį, bet kurį laiką jiems nieko pavojingo sukurti nepavyksta.

24 min.

Davidas Raya surizikavo ir vos neprisižaidė. Julianui Alvarezui iš aštraus kampo nepavyksta pasiųsti kamuolio į tuščius vartus.

REKLAMA
14 min.

„Arsenal“ ir toliau spaudžia varžovus. Galiausiai po ilgos atakos smūgis skrieja šalia vartų.

4 min.

„Arsenal“ visą rungtynių pradžią spaudžia savo oponentus, o po E. Eze smūgio ir rikošeto kamuolys pataikė į skersinį.

1 min.

Rungtynės prasidėjo!

Atnaujinta 21:03

Startinės sudėtys:

REKLAMA

Startinės sudėtys | livesport.com nuotr.

Startinės sudėtys | livesport.com nuotr.

Įdomūs faktai prieš rungtynes:

• Šioms komandoms tai bus trečiosios iš 8 Čempionų lygos fazės etapo rungtynių.

• Čempionų lygoje „Arsenal“ iki šiol iškovojo maksimalų taškų skaičių, o „Atletico“ savo sąskaitoje turi 3 taškus.

• „Arsenal“ laimėjo paskutinius 5 susitikimus bei 7 iš 8 paskutinių akistatų.

•  Londono atstovai laimėjo paskutinius 6 susitikimus su komandomis iš Ispanijos. Tai geriausias visų laikų rezultatas.

• „Atletico“ nesugebėjo laimėti nė vienerių iš paskutinių 9 grupės etapo rungtynių prieš komandas iš Anglijos.

• Paskutinį kartą namuose Europoje įvartį „Arsenal“ praleido prieš 11 rungtynių.

Trenerių komentarai:

„Per pastaruosius metus jie stipriai pasikeitė ir patobulėjo. Jie dabar gali rungtynių metu prisitaikyti ir žaisti pagal savo varžovus. Norisi žaidėjams perteikti maksimaliai daug informacijos, tačiau suprantame, jog turime palengvinti jiems gyvenimą. Norime, jog jie žinotų, ką turi padaryti šiose rungtynėse, kad iškovotume pergalę.“

Mikelis Arteta, „Arsenal“ komandos vyriausiasis treneris

„Žinome kur atvykome, suprantame dėl ko čia esame. Žaisime prieš labai gerą komandą, kuri turi savo žaidimo stilių ir puikias charakteristikas. Arteta čia praleido jau penkis ar šešis metus ir sukūrė stilių, kurio negalima sumaišyti.“

Diego Simeone, „Atletico“ komandos vyriausiasis treneris

Komandų formos:

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų