„Arsenal“ per 13 minučių įvarčių lietų sutriuškino „Atletico“ UEFA Čempionų lygoje

Rezultatyvią atkarpą surengusi „Arsenal“ komanda 4:0 nepaliko vilčių Madrido „Atletico“ komandai.
Pirmajame kėlinyje pavojingiausias buvo Eberechio Eze smūgis. Po rikošeto kamuolys pataikė į vartų skersinį. Į skersinį po pertraukos iššovė ir Julianas Alvarezas, bet galingas argentiniečio smūgis buvo viskas, ką šiose rungtynėse sukūrė „Atletico“.
Tuo tarpu „Arsenal“ savo keturis įvarčius pelnė per 13 minučių atkarpą. Viską pradėjo puikus baudos smūgis, kurį užbaigė Gabrielio smūgis galva iš arti.
Vėliau „Atletico“ gynyba visiškai subyrėjo. Myleso Lewiso-Skelly prasiveržimą per pusę aikštės užbaigė Gabrielio Martinelli įvartis, o Viktoras Gyokeresas du kartus pasižymėjo smūgiais iš artimos distancijos.
„Arsenal“ po trijų turų išlieka viena iš komandų vis dar nepraradusi nė taško. Tuo tarpu „Atletico“ savo sąskaitoje turi 3 taškus.
Rungtynių statistika:
Rungtynės baigėsi!
Teisėjas prideda tris minutes.
Dar viena standartinė situacija, po kurios kyla pavojus prie „Atletico“ vartų. Tiesa, šį kartą užfiksuojama pražanga.
„Atletico“ gynyba ir toliau braška. Šį kartą po kampinio V. Gyokeresui belieka iš arti pasiųsti kamuolį į vartus.
„Arsenal“ triuškina varžovus. Šį kartą iš arti kamuolį į vartus pasiuntė Viktoras Gyokeresas.
Fantastiškas „Arsenal“ talento Myleso Lewiso-Skelly reidas, perduotas kamuolys G. Martinelli, o šis pataiko tiksliai į vartus nuo virpsto.
Davidas Hancko smūgiuoja galva, bet nepataiko į vartų plotą.
Savo atsaką surengė „Atletico“, bet Giuliano Simeone nepataiko į vartų plotą.
Standartinė situacija baigiasi „Arsenal“ įvarčiu. Puikiai pakeltas kamuolys baigiasi Gabrielio smūgiu galva iš arti į „Atletico“ vartus.
Skersinį jau drebina „Atletico“. Galingam J. Alvarezo smūgiui kiek pritrūksta tikslumo.
Prasideda antrasis kėlinys.
Pirmojo kėlinio statistika:
Pirmasis kėlinys baigiasi komandoms nepelnius nė vieno įvarčio.
Pirmajame kėlinyje teisėjas prideda vieną minutę.
Pavojingas J. Alvarezo baudos smūgis skrieja greta vartų.
„Arsenal“ pagaliau pasiuentė kamuolį į vartus, bet Gabrielis Martinelli tai padarė iš nuošalės.
„Arsenal“ ir toliau kontroliuoja kamuolį didžiąją rungytynių dalį, bet kurį laiką jiems nieko pavojingo sukurti nepavyksta.
Davidas Raya surizikavo ir vos neprisižaidė. Julianui Alvarezui iš aštraus kampo nepavyksta pasiųsti kamuolio į tuščius vartus.
„Arsenal“ ir toliau spaudžia varžovus. Galiausiai po ilgos atakos smūgis skrieja šalia vartų.
„Arsenal“ visą rungtynių pradžią spaudžia savo oponentus, o po E. Eze smūgio ir rikošeto kamuolys pataikė į skersinį.
Rungtynės prasidėjo!
Startinės sudėtys:
Įdomūs faktai prieš rungtynes:
• Šioms komandoms tai bus trečiosios iš 8 Čempionų lygos fazės etapo rungtynių.
• Čempionų lygoje „Arsenal“ iki šiol iškovojo maksimalų taškų skaičių, o „Atletico“ savo sąskaitoje turi 3 taškus.
• „Arsenal“ laimėjo paskutinius 5 susitikimus bei 7 iš 8 paskutinių akistatų.
• Londono atstovai laimėjo paskutinius 6 susitikimus su komandomis iš Ispanijos. Tai geriausias visų laikų rezultatas.
• „Atletico“ nesugebėjo laimėti nė vienerių iš paskutinių 9 grupės etapo rungtynių prieš komandas iš Anglijos.
• Paskutinį kartą namuose Europoje įvartį „Arsenal“ praleido prieš 11 rungtynių.
Trenerių komentarai:
„Per pastaruosius metus jie stipriai pasikeitė ir patobulėjo. Jie dabar gali rungtynių metu prisitaikyti ir žaisti pagal savo varžovus. Norisi žaidėjams perteikti maksimaliai daug informacijos, tačiau suprantame, jog turime palengvinti jiems gyvenimą. Norime, jog jie žinotų, ką turi padaryti šiose rungtynėse, kad iškovotume pergalę.“
Mikelis Arteta, „Arsenal“ komandos vyriausiasis treneris
„Žinome kur atvykome, suprantame dėl ko čia esame. Žaisime prieš labai gerą komandą, kuri turi savo žaidimo stilių ir puikias charakteristikas. Arteta čia praleido jau penkis ar šešis metus ir sukūrė stilių, kurio negalima sumaišyti.“
Diego Simeone, „Atletico“ komandos vyriausiasis treneris
Komandų formos:
