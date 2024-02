Čempioniška 16-mečių rinktinė: kur jie dabar ir kas vasarą galėtų papildyti komandos sudėtį

Rokas Kreišmontas – Plungė. Dar būdamas 15-os metų Rokas savo fizinių duomenų dėka dominavo Moksleivių krepšinio lygoje (MKL) bei labai greitai perėjo į vyrų krepšinį. Ką tik pilnametystės sulaukęs žaidėjas Regionų krepšinio lygoje (RKL) atstovauja Plungės „Olimpo“ komandai ir ten renka labai solidžius skaičius: 17 taškų ir 17 naudingumo balų per rungtynes. O itin solidus 35 procentų pataikymas iš toli leidžia galvoti, kad Rokas vis dar yra trenerių štabo radare.

Mantas Juzėnas – Kaunas. 2022 metais Šiaurės Makedonijoje dėl traumos mažai pasireikšti gavęs Juzėnas per pastaruosius dvejus metus sužydėjo gražiausiomis spalvomis. Mantas labai greitai išaugo RKL marškinėlius, kur rinko po 16 taškų ir 19 naudingumo balų „Žalgiris-3“ komandoje bei įsibėgėjus sezonui, labai greitai buvo iškviestas į Nacionalinę krepšinio lygą (NKL). Ten taip pat greitai užsitarnavo trenerio Vytauto Pliaugos pasitikėjimą bei rinkdavo vidutiniškai po 10 taškų per rungtynes. Mantas vertinamas dėl puikaus žaidimo skaitymo, gebėjimo individualiai susikurti situacijas metimui bei puikaus pataikymo. Prieš naujuosius metus patirta trauma šiek tiek pristabdė Juzėną, bet dabar atrodo, kad sveikatos problemos jau praeityje ir žaidėjas yra pasirengęs vesti „Žalgirio“ dublerius į pergales. Jei tik bus sveikas, neturėtų kilti abejonių dėl jo reikalingumo rinktinei. Tai patvirtina ir jo patekimas į prestižinę NBA stovyklą „Basketball Without Borders“.

Nojus Indrušaitis – Čikaga (JAV). Vienu komandos lyderių 2022-aisiais buvęs N.Indrušaitis ir toliau laiką leidžia JAV, atstovaudamas „Brewster Academy High school“ komandai, kuri laikoma prestižine organizacija. Jau anksčiau Nojus susiejo savo ateitį su Ajovos universitetu, kas leidžia manyti, kad žaidėjo progresas nesustojo. Atakuojantis gynėjas pasižymi staigumu, puikiais sprendimų priėmimais, solidžiu pataikymu bei gebėjimu kurti atakas tiek sau tiek komandos draugams.

Paulius Narvilas – Klaipėda. Sunkaus krašto puolėjo pozicijoje rungtyniaujantis Narvilas 2022 metais turėjo tvirto atsarginio rolę komandoje. Šiuo metu RKL A divizione atstovauja Klaipėdos „LCC tarptautinio universiteto“ komandai. Ten renka po 15 taškų ir atkovoja po 8 atšokusius kamuolius. Paulius puikiai žaidžia nugara, greitai perskaito situacijas, kur reikėtų nusimesti kamuolį bei turi neblogą gebėjimą keistis dengiamaisiais su mažesniais ir greitesniais žaidėjais.

Steponas Žilakauskis – Vilnius. Subyrėjus Sostinės krepšinio mokyklos (SKM) ilgametei komandai, Steponas pasirinko „Žalgirio“ dublerių sistemą, kur šiemet atstovauja „KM Žalgirio“ ekipai U18 čempionate bei rungtyniauja NKL Ukmergės „Steko“ komandoje. Tiesa ten daug šansų pasireikšti negauna. Žaidėjas labiausiai vertinamas dėl stipraus kūno ir galimybės gerai gintis. Bet kurti sau ir kitiems Žilakauskis irgi puikiai geba.

Kasparas Jakučionis – Vilnius. Jau senokai savo įgūdžius Barselonos krepšinio akademijoje tobulinantis Kasparas, pagal išankstinį planą, turėtų būti vienu komandos lyderių. Tvirtą kūną, greitį ir gerą pataikymą turintis žaidėjas jau spėjo pasižymėti ir Ispanijos pirmenybėse bei Eurolygoje. Per kelias pozicijas galintis rungtyniauti žaidėjas puikiai turėtų tikti Tomo Purlio gynybos schemoms dėl galimybės keistis ginamaisiais.

Matas Buteliauskas – Vilnius. Dar vienas vilnietis, palikęs Sostinės krepšinio mokyklą, tarpsezonyje ir iškeliavęs į JAV, Floridos DME akademiją. Ankstyvo brendimo žaidėjas visada pasižymėjo solidžiu pataikymu iš toli. Kol kas sunku kalbėti apie žaidėjo progresą už jūrų marių, bet žinant, kaip gerai T.Purlys pažįsta Matą ir žino, kaip reikėtų išnaudoti jo stipriąsias puses, galima būtų daryti prielaidą, kad Buteliauskas neabejotinai yra U18 rinktinės štabo radare.

Nedas Raupelis – Vilnius. Dar vienas sostinės emigrantas, pasirinkęs „Žalgirio“ dublerių sistemą bei taip pat greitai progresuojantis. Neužtruko nė pusmečio, kol Nedas RKL tiesiog nebeturėjo ką veikti ir gavo kvietimą į NKL, kur „Žalgirio“ dublerių komandoje rungtynės po rungtynių tampa solidžiu atsarginiu. Labai mobilus vidurio puolėjas kartas nuo karto galintis įmesti ir iš toli. Nedas puikiai žaidžia tiek nugara, tiek veidu į krepšį.

Kristupas Smirnovas – Klaipėda. Visą vaikystės karjerą tarp miestų ir klubų besiblaškantis Kristupas spėjo parungtyniauti ir Vilniaus „Ryto“ dubleriuose, kur turėjo visai nemenką rolę. Šiemet grįžo arčiau jūros, kur NKL gynė Kretingos komandos garbę. Bet sezono pabaigos Kristupas nesulaukė ir, kaip pats teigia, kad kels sparnus į JAV.

Mantas Laurenčikas – Kaunas. Prieš dvejus metus čempionate žibėjęs talentas buvo vienu svarbiausiu pergalių kalvių. Praėjusį sezoną jo greitesniam progresui koją kišo traumos, todėl beveik pusė sezono nuėjo šuniui ant uodegos. Bet šiemet Laurenčikas NKL ir vėl solidus bei demonstruoja, kad sveikatos bėdos jau praeityje. Mantas yra puikus atakų organizatorius, gebantis užbaigti atakas ir pats puikiai dalinti perdavimus komandos draugams. O stiprus kūnas leidžia atstovėti gynyboje ir varžovų pranašumo situacijose.

Dovydas Buika – Vilnius. Dar vienas vilnietis, jau prieš dvejus metus pasirinkęs „Žalgirio“ dublerių sistemą. Nepaisant to, kad yra metais jaunesnis už komandos draugus, šį sezoną NKL, rungtyniaudamas „Žalgirio“ dubleriuose ir būdamas jauniausiu žaidėju komandoje, yra trečias pagal efektyvumą. Aukštas žaidimo IQ, situacijų skaitymas ir tvirtas kūnas yra didžiausi žaidėjo privalumai. Nėra klaustukų, ar Buika reikalingas rinktinei. Klausimas čia bus daugiau prioritetuose, nes jis taip pat bus labai reikalingas Tomo Urbelionio vadovaujamai U17 rinktinei. Taigi, su nekantrumu žiūrėsime, kokius sprendimus priims pats Buika šią vasarą.

Kevinas Šacas – Marijampolė. „Suvalkijos terminatoriumi“ pramintas žaidėjas praėjusią vasarą taip pat nusprendė pakelti sparnus į JAV. U16 Europos čempionate epizodinį vaidmenį turėjęs žaidėjas labai padėjo „Žalgirio KM“ U17 komandai laimėti MKL čempionatą. Ši sezoną kol kas mažai duomenų iš JAV apie jo pasiekimus, bet rinktinės personalas neabejotinai stebės jo progresą.

Toks dvyliktukas nukalė Lietuvai auksą prieš nepilnus dvejus metus Šiaurės Makedonijoje. Bet būtų naivu tikėtis, kad jis bus identiškai toks pat, koks buvo prieš dvejus metus, kadangi į rinktinę beldžiasi ir aplink ją buriasi visas būrys talentingų žaidėjų, kuriuos greitai pabandysiu apžvelgti.

Visų pirma, akys krypsta į Gantą Križanauską. „Ryto“ dublerių sistemos įžaidėjas jau žengia pirmus žingsnius ir Lietuvos krepšinio lygoje („Betsafe-LKL“), sulaukdamas Giedriaus Žibėno pasitikėjimo. O „Ryto“ dubleriuose ši sezoną jau renka po 13,5 taško per rungtynes. Armandas Bancevičius. Dar vienas kaunietis, besibeldžiantis į U18 rinktinės duris.

Armandas ši sezoną debiutavo Vilkaviškio „Perlo“ komandoje, kur iškart sulaukė labai rimtos rolės. „Trečiojo ir ketvirtojo numerio“ pozicijose galintis rungtyniauti universalus aukštaūgis puikiai pataiko iš toli, bet paskutiniais metais yra pastebimai patobulinęs ir savo gynybą.

Klaipėdietis Džiugas Remeikis. Dar vienas talentas, jau ne pirmus metus leidžiantis Vilniuje. „Ryto“ dublerių sistemai priklausantis žaidėjas turėjo jau ne vieną solidų pasirodymą NKL, kur puikiai išnaudoja Andriaus Šležo pasitikėjimą.

Titas Didžgalvis – Utena. Pirmuosius žingsnius LKL žengiantis Titas vaidmens ten kol kas negauna, bet RKL B divizione renka labai įspūdingus skaičius. Tam, kad tinkamai įvertinti potencialą, norėtųsi kuo greičiau jį išvysti rungtyniaujantį ir rinktinių lygmenyje.

Dar vienas įžaidėjas, kuris gali sulaukti savojo šanso bent jau išplėstiniame sąraše, yra Jokūbas Žilius, šiemet pražydęs Klaipėdoje. O kokiu solidžiu metiku jis gali būti, puikiai galėjote įsitikinti MKL „Žvaigždžių dienos“ Snaiperio konkurse.

Priekinę liniją neabejotinai gali sustiprinti gargždiškis Juozas Virkutis bei abu MKL „Oro karaliaus“ finalininkai – Dominykas Šimonis iš Panevėžio bei Kristupas Grybas iš Klaipėdos.

Iki vasaros dar lieka šiek tiek laiko, o rinktinės vyr. trenerio radare neabejotinai gali atsirasti ir dar daugiau naujų pavardžių. Na, o mums belieka laukti vasaros, kurios metu ir vėl sirgsime, palaikysime ir linkėsime sėkmingų pasirodymų ant parketo visiems jauniesiems Lietuvos krepšinio talentams!

Parengė Justas Kučinskas „BasketPromo“.