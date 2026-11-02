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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Buvęs kikbokso čempionas įspėjo Jake'ą Paulą: „Dar niekada nesusidūrei su tokia problema kaip aš“

2026-11-02 21:00 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-02 21:00
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Jake'as Paulas paskelbė apie sugrįžimą į bokso ringą – Kūčių vakarą Dubajuje jis susikaus su buvusiu pasaulio kikbokso čempionu Cedricu Doumbe.

Kovos akimirkos | Stop kadras

Jake'as Paulas paskelbė apie sugrįžimą į bokso ringą – Kūčių vakarą Dubajuje jis susikaus su buvusiu pasaulio kikbokso čempionu Cedricu Doumbe.

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Tai bus pirmoji amerikiečio kova po skaudaus pralaimėjimo Anthony Joshua. Prieš beveik metus vykusioje dvikovoje britas nokautavo J. Paulą šeštajame raunde ir sulaužė jam žandikaulį. J. Paulas profesionalaus boksininko karjerą pradėjo 2020 metais. Per šį laiką jis iškovojo 12 pergalių, septynias iš jų – nokautais, ir patyrė du pralaimėjimus. Be A. Joshua, amerikietį 2023 metais įveikė Tommy Fury. 2024-aisiais jis taip pat susitiko su tuomet 58-erių Mike'u Tysonu.

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Būsimas J. Paulo varžovas C. Doumbe yra gerai žinomas kikbokso pasaulyje. 34-erių Kamerūne gimęs Prancūzijos kovotojas du kartus tapo pasaulio čempionu pusvidutinio svorio kategorijoje. Jo kikbokso karjeros sąskaitoje – 75 pergalės, 7 pralaimėjimai ir 1 lygiosios. 45 kovas jis laimėjo nokautais. Jis taip pat yra daugkartinis „Glory“ čempionas.

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Vėliau C. Doumbe persikėlė į mišrius kovos menus (MMA), kur per pirmąsias septynias profesionalias kovas šešis varžovus nokautavo. Ypač išgarsėjo jo 2023 metų rugsėjį Paryžiuje pasiekta pergalė prieš Jordaną Zebo – varžovą jis nokautavo vos per 9 sekundes. Šią kovą stebėjo ir Prancūzijos futbolo žvaigždė Kylianas Mbappe.

Vis dėlto profesionaliame bokse C. Doumbe kol kas turi tik vieną kovą – 2015 metais jis po keturių raundų teisėjų sprendimu įveikė Mohamedą Fodilį.

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J. Paulo ir C. Doumbe dvikova vyks pagal profesionalaus bokso taisykles. Numatyti aštuoni raundai, o kovotojai varžysis pirmojo sunkaus svorio kategorijoje (iki 90,7 kg), mūvėdami 10 uncijų pirštines.

Pristatydamas būsimą varžovą J. Paulas neslėpė pasitikėjimo savimi ir priminė C. Doumbe anksčiau mestą iššūkį.

„Cedricai, prieš dvejus metus kvietei mane į kovą, kai per devynias sekundes nokautavai kažkokį vaikiną. Na, dabar turėsi savo progą. Esu praradęs kovinę formą, mano žandikaulis dar nėra visiškai sveikas, o pasaulio kikbokso titulų, skirtingai ne tu, neturiu. Bet čia ne kikboksas, mano drauge. Čia – boksas“, – pareiškė amerikietis.

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Jis taip pat pareiškė, kad Kūčių vakarą Dubajuje „suvalgys“ savo varžovą.

C. Doumbe į oponento kalbas atsakė ne mažiau aštriai. Jis užsiminė apie J. Paulo patirtą žandikaulio traumą ir pažadėjo užbaigti tai, ką pradėjo A. Joshua.

„Jake'as Paulas save vadina problema, tačiau dar niekada nebuvo susidūręs su tokia problema kaip aš. Jake'as mėgsta kalbėti, aš taip pat, bet po to, ką jo žandikauliui padarė Joshua, nežinau, kiek dar jis galės kalbėti. Užbaigsiu tai, ką pradėjo Joshua“, – pareiškė prancūzas.

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Kitas garsus MMA kovotojas Darrenas Tillas teigė, kad buvo beveik susitaręs su J. Paulu ir jau ruošėsi kovai, bet tada planai staiga sugriuvo.

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