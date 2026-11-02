Buvęs kikbokso čempionas įspėjo Jake'ą Paulą: „Dar niekada nesusidūrei su tokia problema kaip aš“

🚨 OFFICIAL: JAKE PAUL VS. CÉDRIC DOUMBÉ🚨 Global superstar Jake Paul returns to the ring against French combat sports icon and multi-time kickboxing world champion Cédric Doumbé in a blockbuster Christmas Eve showdown! 🎅 SANTA VS. THE GRINCH 🎄 Tickets go ON SALE Sun, Nov 15th🎟️ ——— Thursday, December 24th Coca-Cola Arena - Dubai, UAE @visitdubai @DubaiSC #PaulDoumbe— MVP - Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) November 2, 2026
Tai bus pirmoji amerikiečio kova po skaudaus pralaimėjimo Anthony Joshua. Prieš beveik metus vykusioje dvikovoje britas nokautavo J. Paulą šeštajame raunde ir sulaužė jam žandikaulį. J. Paulas profesionalaus boksininko karjerą pradėjo 2020 metais. Per šį laiką jis iškovojo 12 pergalių, septynias iš jų – nokautais, ir patyrė du pralaimėjimus. Be A. Joshua, amerikietį 2023 metais įveikė Tommy Fury. 2024-aisiais jis taip pat susitiko su tuomet 58-erių Mike'u Tysonu.
Būsimas J. Paulo varžovas C. Doumbe yra gerai žinomas kikbokso pasaulyje. 34-erių Kamerūne gimęs Prancūzijos kovotojas du kartus tapo pasaulio čempionu pusvidutinio svorio kategorijoje. Jo kikbokso karjeros sąskaitoje – 75 pergalės, 7 pralaimėjimai ir 1 lygiosios. 45 kovas jis laimėjo nokautais. Jis taip pat yra daugkartinis „Glory“ čempionas.
Vėliau C. Doumbe persikėlė į mišrius kovos menus (MMA), kur per pirmąsias septynias profesionalias kovas šešis varžovus nokautavo. Ypač išgarsėjo jo 2023 metų rugsėjį Paryžiuje pasiekta pergalė prieš Jordaną Zebo – varžovą jis nokautavo vos per 9 sekundes. Šią kovą stebėjo ir Prancūzijos futbolo žvaigždė Kylianas Mbappe.
Vis dėlto profesionaliame bokse C. Doumbe kol kas turi tik vieną kovą – 2015 metais jis po keturių raundų teisėjų sprendimu įveikė Mohamedą Fodilį.
J. Paulo ir C. Doumbe dvikova vyks pagal profesionalaus bokso taisykles. Numatyti aštuoni raundai, o kovotojai varžysis pirmojo sunkaus svorio kategorijoje (iki 90,7 kg), mūvėdami 10 uncijų pirštines.
Pristatydamas būsimą varžovą J. Paulas neslėpė pasitikėjimo savimi ir priminė C. Doumbe anksčiau mestą iššūkį.
„Cedricai, prieš dvejus metus kvietei mane į kovą, kai per devynias sekundes nokautavai kažkokį vaikiną. Na, dabar turėsi savo progą. Esu praradęs kovinę formą, mano žandikaulis dar nėra visiškai sveikas, o pasaulio kikbokso titulų, skirtingai ne tu, neturiu. Bet čia ne kikboksas, mano drauge. Čia – boksas“, – pareiškė amerikietis.
Jis taip pat pareiškė, kad Kūčių vakarą Dubajuje „suvalgys“ savo varžovą.
C. Doumbe į oponento kalbas atsakė ne mažiau aštriai. Jis užsiminė apie J. Paulo patirtą žandikaulio traumą ir pažadėjo užbaigti tai, ką pradėjo A. Joshua.
„Jake'as Paulas save vadina problema, tačiau dar niekada nebuvo susidūręs su tokia problema kaip aš. Jake'as mėgsta kalbėti, aš taip pat, bet po to, ką jo žandikauliui padarė Joshua, nežinau, kiek dar jis galės kalbėti. Užbaigsiu tai, ką pradėjo Joshua“, – pareiškė prancūzas.
Kitas garsus MMA kovotojas Darrenas Tillas teigė, kad buvo beveik susitaręs su J. Paulu ir jau ruošėsi kovai, bet tada planai staiga sugriuvo.
Darren Till reveals he was already training to fight Jake Paul on December 24 before the Cédric Doumbé fight was announced: “From what I'm gathering, negotiations were going well. I think we agreed on a price... I thought we were all good to go. I've been in camp for the past two weeks with my coach. And out of nowhere, this f***ing fight gets announced with Cédric Doumbé. I don't think anyone outside of his own household even knows who he is. Jake probably just wants to see how his jaw's holding up against someone who weighs about 150 pounds on a good day. It's just a fraudulent show. Jake's a fraud. Nakisa's a little fraud, wasting my time.”— Ariel Helwani (@arielhelwani) November 2, 2026
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