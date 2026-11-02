„Bucks“ pasinaudojo galimybe pratęsti Jakučionio sutartį

Pranešama, kad klubas pasinaudojo savo „pliusu“ sutartyje ir šią pratęsė iki 2028 metų vasaros.
Šį sezoną lietuvis uždirbs 3,84 mln. JAV dolerių, o į dar kitą sezoną – 4,02 mln. dolerių.
Kitąmet „Bucks“ spręs dėl K. Jakučionio naujoko kontrakto pratęsimo iki 2029 metų, kas reikštų, kad 2028-2029 metų sezone krepšininkas uždirbtų 6,21 mln. dolerių.
Šį sezoną įžaidėjas per vidutiniškai 23 minutes renka 8,3 taško, atkovoja 2,8 kamuolio ir atlieka po 4 rezultatyvius perdavimus.
Milvokio ekipa taip pat pratęsė ir aukštaūgio Kel‘elo Ware‘o kontraktą iki 2028 metų vasaros.
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