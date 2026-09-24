Butvilas Prancūzijoje neatsilaikė prieš „Challenger“ finalų prakeiksmą kenčiantį varžovą

Pirmojo seto lūžis įvyko jau pirmajame geime, kai E. Butvilas po labai įtemptos kovos pralaimėjo savo padavimų seriją. Per likusią seto dalį nė vienas žaidėjas nesusikūrė „break pointo“ galimybių.
Antrajame sete „break pointus“ vėl kūrėsi tik H. Mayot. Lietuvis trečiajame geime spaudimą dar atlaikė, bet septintajame ir devintajame geimuose palūžo, o H. Mayot mačą užbaigė spurtu 4:0.
Mačo apžvalga:
Pernai šie tenisininkai susitiko ATP „Challenger“ turnyre Mursijoje (Ispanija) ir tąkart prancūzas įveikė lietuvį – 6:4, 4:6, 7:5. Tiesa, tas mačas vyko ant grunto, o Prancūzijoje naudojama kieta danga.
H. Mayot yra buvusi pirmoji pasaulio jaunių raketė ir 2020 m. „Australian Open“ jaunių vienetų čempionas. ATP reitinge 2024 m. jis buvo pasiekęs sau rekordinę – 103-ią – vietą.
H. Mayot per profesionalo karjerą tėra laimėjęs 2 ITF vienetų turnyrus. ATP „Challenger“ ture jam fatališkai nesiseka: prancūzas 8 kartus pateko į finalus ir visus juos pralaimėjo. Finalų prakeiksmą prancūzas bandė nutraukti praėjusią savaitę, bet ten irgi pralaimėjo 3 setų dramą lemiamoje dvikovoje.
E. Butvilas liko su 8 reitingo taškais bei 3530 eurų. Lietuvis reitinge praras mažiausiai vieną poziciją.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Prancūzijoje prizų fondą sudaro 203,9 tūkst. eurų.
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