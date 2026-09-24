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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Butvilas Prancūzijoje neatsilaikė prieš „Challenger“ finalų prakeiksmą kenčiantį varžovą

2026-09-24 17:09 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-24 17:09
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Prancūzijoje vykstančio ATP „Challenger“ serijos „Saint-Tropez Open“ vyrų teniso turnyro aštuntfinalyje 22-ejų Edas Butvilas (ATP-198) per 69 minutes 4:6, 3:6 pralaimėjo 24-erių prancūzui Haroldui Mayot (ATP-237).

Edas Butvilas („Lexington Open“ nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Prancūzijoje vykstančio ATP „Challenger“ serijos „Saint-Tropez Open“ vyrų teniso turnyro aštuntfinalyje 22-ejų Edas Butvilas (ATP-198) per 69 minutes 4:6, 3:6 pralaimėjo 24-erių prancūzui Haroldui Mayot (ATP-237).

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Pirmojo seto lūžis įvyko jau pirmajame geime, kai E. Butvilas po labai įtemptos kovos pralaimėjo savo padavimų seriją. Per likusią seto dalį nė vienas žaidėjas nesusikūrė „break pointo“ galimybių.

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Antrajame sete „break pointus“ vėl kūrėsi tik H. Mayot. Lietuvis trečiajame geime spaudimą dar atlaikė, bet septintajame ir devintajame geimuose palūžo, o H. Mayot mačą užbaigė spurtu 4:0.

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Mačo apžvalga:

Pernai šie tenisininkai susitiko ATP „Challenger“ turnyre Mursijoje (Ispanija) ir tąkart prancūzas įveikė lietuvį – 6:4, 4:6, 7:5. Tiesa, tas mačas vyko ant grunto, o Prancūzijoje naudojama kieta danga.

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H. Mayot yra buvusi pirmoji pasaulio jaunių raketė ir 2020 m. „Australian Open“ jaunių vienetų čempionas. ATP reitinge 2024 m. jis buvo pasiekęs sau rekordinę – 103-ią – vietą.

H. Mayot per profesionalo karjerą tėra laimėjęs 2 ITF vienetų turnyrus. ATP „Challenger“ ture jam fatališkai nesiseka: prancūzas 8 kartus pateko į finalus ir visus juos pralaimėjo. Finalų prakeiksmą prancūzas bandė nutraukti praėjusią savaitę, bet ten irgi pralaimėjo 3 setų dramą lemiamoje dvikovoje.

E. Butvilas liko su 8 reitingo taškais bei 3530 eurų. Lietuvis reitinge praras mažiausiai vieną poziciją.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Prancūzijoje prizų fondą sudaro 203,9 tūkst. eurų.

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