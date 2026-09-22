Butvilas pasiekė skambią pergalę: įveikė buvusią 3-iąją pasaulio raketę

Superstar power in Saint-Tropez ✨🧢— ATP Challenger (@ATPChallenger) September 22, 2026
Catch @GrigorDimitrov 🆚 Butvilas NOW 🔗 https://t.co/IT0Kr1rexA#ATPChallenger pic.twitter.com/mVqRBi8tKK
Pirmajame sete nė vienas žaidėjas nesusikūrė „break pointo“ galimybės, todėl teko žaisti pratęsimą. E. Butvilas anksti pralaimėjo tašką savo padavimų metu ir atsiliko 0:2. Visgi, vėliau pasipylė G. Dimitrovo klaidos. E. Butvilas spurtavo net 6:0, o varžovas padarė dvi dvigubas klaidas. 4 „set pointus“ susikūręs lietuvis pralaimėjo tašką po savo padavimo (6:3), bet netrukus bulgaro padavimų metu sugebėjo užbaigti setą (7:3).
Antrojo seto pradžioje E. Butvilas atlaikė veterano spaudimą, neutralizuodamas tris „break pointus“. Kitame geime 3 tokias progas turėjo ir lietuvis, bet taip pat nepajėgė perimti iniciatyvos. Dar vieną „break pointą“ E. Butvilas susikūrė septintajame geime. Šį kartą bulgaras neišsigelbėjo, o lietuvis perėmė iniciatyvą (4:3). Iniciatyvą perėmęs lietuvis savo pranašumu neleido suabejoti ir devintajame geime laimėjo dar vieną varžovo padavimų seriją (6:3), taip įveikdamas vieną garsiausių kada nors sutiktų oponentų.
A statement victory 🇱🇹💪— ATP Challenger (@ATPChallenger) September 22, 2026
Edas Butvilas powers his way past Dimitrov 7-6(3), 6-3 in Saint-Tropez#ATPChallenger pic.twitter.com/3iY8b9CWx4
Mačo apžvalga:
G. Dimitrovas padarė 6 dvigubas klaidas (E. Butvilas – 1), o po antrųjų savo padavimų pelnė tik 45 proc. galimų taškų (E. Butvilas – 61 proc.).
Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.
G. Dimitrovas dar 2008 m. buvo pirmoji pasaulio jaunių raketė. Tais pačiais metais jis laimėjo Vimbldono ir „US Open“ jaunių vienetų turnyrus.
ATP reitinge bulgaras 2017 m. buvo šoktelėjęs iki 3-ios vietos. Per karjerą jis laimėjo 9 ATP turo vienetų turnyrus. Didžiausią laimėjimą G. Dimitrovas pasiekė 2017 m., kai triumfavo prestižiniame baigiamajame sezono turnyre – „ATP Finals“. Tais pačiais metais bulgaras laimėjo ir ATP 1000 turnyrą Sinsinatyje (JAV).
G. Dimitrovas yra žaidęs „Australian Open“, Vimbldono ir „US Open“ pusfinaliuose, o „Roland Garros“ toliausiai nukeliavo iki ketvirtfinalio. Bulgaras per karjerą spėjo įveikti beveik visas ryškiausias teniso žvaigždes – Novaką Djokovičių, Andy Murray‘ų, Rafaelį Nadalį, Staną Wawrinką, Rogerį Federerį, Carlosą Alcarazą, Alexanderį Zverevą ir kitus. Teniso kortuose G. Dimitrovas yra uždirbęs net 32,44 mln. JAV dolerių.
Pastaruoju metu bulgaro karjerą kiek pristabdė traumos. Šiame sezone G. Dimitrovas nė viename turnyre nepasiekė pusfinalio. Geriausiai bulgarui klostėsi ATP 250 turnyras Ispanijoje ir ATP „Challenger“ turnyras Airijoje, kur jis nukeliavo iki ketvirtfinalio. Vasaros pabaigoje G. Dimitrovas įveikė „US Open“ kvalifikaciją, bet pralaimėjo pagrindinio etapo starte. Rugsėjo viduryje jis padėjo Bulgarijos rinktinei Daviso taurėje, kur laimėjo 1 vienetų mačą iš 2.
E. Butvilui pergalė atnešė 8 ATP vienetų reitingo taškus ir 3530 eurų, o aštuntfinalyje jo lauks prancūzas Haroldas Mayot (ATP-237).
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Prancūzijoje prizų fondą sudaro 203,9 tūkst. eurų.
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