Briuselio „Deimantinės lygos“ dramą vainikavo netikėta Mullingso pergalė – Alekna užsitikrino vietą finale

Disko metimo sektoriuje susirinko visos šios rungties žvaigždės, o pergalę netikėtai pasiekė dabartinis NCAA čempionas jamaikietis Ralfordas Mullingsas, aplenkęs Mykolą Alekną. R. Mullingsui tai buvo vos 2-a pergalė prieš M. Alekną per 13 jų akistatų. Pirmąją pergalę jamaikietis pasiekė būtent šių metų NCAA čempionate.
M. Alekna dar pirmu bandymu diską numetė 68,82 m ir ilgai lyderiavo. Visgi, ketvirtu mėginimu R. Mullingsas išsiveržė į pirmą vietą (69,41), o šeštu metimu savo pranašumą tik dar labiau įtvirtino (69,66). Jamaikiečiui pritrūko tik 30 cm iki australo Matthew Denny pernai pasiekto varžybų Briuselyje rekordo (69,96).
M. Alekna po gero pirmo metimo vėliau savo rezultato taip ir nepagerino. Tuo tarpu trečią vietą penktu bandymu išplėšė slovėnas Kristjanas Čehas (67,13).
Dabartinis pasaulio čempionas švedas Danielis Stahlis liko 4-as (67,10), dabartinis „Deimantinės lygos“ čempionas M. Denny – 5-as (66,29), o dabartinis olimpinis čempionas jamaikietis Roje Stona – tik 7-as (65,67).
Vyrų disko metimo rezultatai:
M. Alekna praleido pusę „Deimantinės lygos“ sezono dėl startų NCAA varžybose, bet vis tiek spėjo surinkti 15 įskaitinių taškų, kas jam užtikrino vietą finaliniame sezono etape. Ten taip pat pateko K. Čehas (27), D. Stahlis (24), M. Denny (18), vokietis Henrikas Janssenas (15) ir britas Lawrence‘as Okoye (11). Tiesa, L. Okoye dėl kojos traumos penktadienį neatliko nė vieno įskaityto metimo ir neaišku, ar jis spės atsigauti iki finalo. R. Stona sezoną baigė su 9 tšk., o R. Mullingsas, kuris irgi dalyvavo NCAA varžybose, penktadienį uždirbo 8 tšk., bet to vietai finale buvo per maža.
Nugalėtojui šį kartą buvo paruoštas ne 10 tūkst., o 20 tūkst. JAV dolerių prizas. 8 disko metikai vietoj įprasto 30 tūkst. JAV dolerių prizinio fondo Briuselyje išsidalins 50 tūkst. M. Aleknai už antrą vietą atiteko 10 tūkst. JAV dolerių.
Finalinis sezono etapas jau rugpjūčio 27-28 d. vyks Ciuriche (Šveicarija).
K. Čeho paskutinis metimas buvo prastas ir jis liko trečias.
Deja, Mykolas savo rezultato nepagerino (66,52) ir veikiausiai liks antras (68,82).
Laikas paskutiniam M. Aleknos metimui.
R. Mullingsas paskutiniu bandymu dar pagerino rezultatą - 69,66 m!
Po paskutinį metimą atliks tik 3 lyderiai: R. Mullingsas (69,41), M. Alekna (68,82) bei K. Čehas (67,13).
D. Stahlis varžybas baigė 4-as (67,10), M. Denny - 5-as (66,29), H. Janssenas - 6-as (65,80), R. Stona - 7-as (65,67), o koją susižeidęs L. Okoye - 8-as (neįskaityti visi 6 metimai).
K. Čehas penktu bandymu įsiveržė į trejetuką - 67,13 m.
Deja, penktu bandymu M. Alekna rezultato nepagerino. Lietuvis liko 2-as, o jam beliko paskutinis metimas.
R. Mullingsas driokstelėjo - 69,41 m ir pirma vieta.
Ketvirtas M. Aleknos metimas - 64,61 m.
M. Aleknos trečias metimas - 68,39 m. Lietuvis toliau pirmauja varžybose.
L. Okoye pirmo bandymo metu, panašu, patyrė traumą ir dabar negali atlikti metimų visa jėga.
R. Mullingsas nežymiai pagerino savo rezultatą ir liko antras - 67,64 m.
D. Stahlis šoktelėjo į trečią poziciją - 67,10 m.
M. Denny metimas galiausiai buvo įskaitytas - 66,29 m ir trečia vieta.
M. Denny atliko neblogą metimą, bet teisėjai jo rezultato neįskaitė. Australas iki šiol ginčijasi su teisėjais, aiškindamas, kad sektoriaus ribų neperžengė.
Antrasis Mykolo metimas nebuvo sėkmingas ir lietuvis pats išėjo iš sektoriaus.
Rungties lyderis M. Alekna netrukus atliks antrąjį metimą.
R. Mullingsas šoktelėjo į 2-ą vietą - 67,62 m.
D. Stahlio pirmas metimas neįskaitytas.
R. Stona kol kas trečias - 65,20 m.
M. Denny pirmasis metimas - tik 62,89 m.
K. Čeho startas kuklesnis - 66,15 m.
Geras Mykolo startas - 68,82 m pirmu bandymu.
M. Alekna žengia į sektorių.
Disko metimo rungtis prasidės netrukus. Mykolas savo metimus pagal eilę atliks pirmasis.
