TV3 naujienos > Sportas

Briuselio „Deimantinės lygos“ dramą vainikavo netikėta Mullingso pergalė – Alekna užsitikrino vietą finale

2025-08-22 20:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 20:53

Briuselyje (Belgija) penktadienį vyko priešpaskutinis – 14-as – šio sezono „Deimantinės lygos“ lengvosios atletikos varžybų etapas. Jame surengta ir ypatinga vyrų disko metimo rungtis, kuriai suteiktas „Deimanto+“ statusas, kas garantavo didesnį prizinį fondą nei įprastai.

Olimpinis vyrų disko metimo finalas | Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.

Briuselyje (Belgija) penktadienį vyko priešpaskutinis – 14-as – šio sezono „Deimantinės lygos“ lengvosios atletikos varžybų etapas. Jame surengta ir ypatinga vyrų disko metimo rungtis, kuriai suteiktas „Deimanto+“ statusas, kas garantavo didesnį prizinį fondą nei įprastai.

0

Disko metimo sektoriuje susirinko visos šios rungties žvaigždės, o pergalę netikėtai pasiekė dabartinis NCAA čempionas jamaikietis Ralfordas Mullingsas, aplenkęs Mykolą Alekną. R. Mullingsui tai buvo vos 2-a pergalė prieš M. Alekną per 13 jų akistatų. Pirmąją pergalę jamaikietis pasiekė būtent šių metų NCAA čempionate.

M. Alekna dar pirmu bandymu diską numetė 68,82 m ir ilgai lyderiavo. Visgi, ketvirtu mėginimu R. Mullingsas išsiveržė į pirmą vietą (69,41), o šeštu metimu savo pranašumą tik dar labiau įtvirtino (69,66). Jamaikiečiui pritrūko tik 30 cm iki australo Matthew Denny pernai pasiekto varžybų Briuselyje rekordo (69,96).

M. Alekna po gero pirmo metimo vėliau savo rezultato taip ir nepagerino. Tuo tarpu trečią vietą penktu bandymu išplėšė slovėnas Kristjanas Čehas (67,13).

Dabartinis pasaulio čempionas švedas Danielis Stahlis liko 4-as (67,10), dabartinis „Deimantinės lygos“ čempionas M. Denny – 5-as (66,29), o dabartinis olimpinis čempionas jamaikietis Roje Stona – tik 7-as (65,67).

Vyrų disko metimo rezultatai:

M. Alekna praleido pusę „Deimantinės lygos“ sezono dėl startų NCAA varžybose, bet vis tiek spėjo surinkti 15 įskaitinių taškų, kas jam užtikrino vietą finaliniame sezono etape. Ten taip pat pateko K. Čehas (27), D. Stahlis (24), M. Denny (18), vokietis Henrikas Janssenas (15) ir britas Lawrence‘as Okoye (11). Tiesa, L. Okoye dėl kojos traumos penktadienį neatliko nė vieno įskaityto metimo ir neaišku, ar jis spės atsigauti iki finalo. R. Stona sezoną baigė su 9 tšk., o R. Mullingsas, kuris irgi dalyvavo NCAA varžybose, penktadienį uždirbo 8 tšk., bet to vietai finale buvo per maža.

Nugalėtojui šį kartą buvo paruoštas ne 10 tūkst., o 20 tūkst. JAV dolerių prizas. 8 disko metikai vietoj įprasto 30 tūkst. JAV dolerių prizinio fondo Briuselyje išsidalins 50 tūkst. M. Aleknai už antrą vietą atiteko 10 tūkst. JAV dolerių.

Finalinis sezono etapas jau rugpjūčio 27-28 d. vyks Ciuriche (Šveicarija).

Vyrų disko metimo rungtis Briuselyje
Atnaujinta 20:53

K. Čeho paskutinis metimas buvo prastas ir jis liko trečias.

Atnaujinta 20:52

Deja, Mykolas savo rezultato nepagerino (66,52) ir veikiausiai liks antras (68,82).

Atnaujinta 20:51

Laikas paskutiniam M. Aleknos metimui.

Atnaujinta 20:51

R. Mullingsas paskutiniu bandymu dar pagerino rezultatą - 69,66 m!

Atnaujinta 20:45

Po paskutinį metimą atliks tik 3 lyderiai: R. Mullingsas (69,41), M. Alekna (68,82) bei K. Čehas (67,13).

Atnaujinta 20:45

D. Stahlis varžybas baigė 4-as (67,10), M. Denny - 5-as (66,29), H. Janssenas - 6-as (65,80), R. Stona - 7-as (65,67), o koją susižeidęs L. Okoye - 8-as (neįskaityti visi 6 metimai).

Atnaujinta 20:44

K. Čehas penktu bandymu įsiveržė į trejetuką - 67,13 m.

Atnaujinta 20:39

Deja, penktu bandymu M. Alekna rezultato nepagerino. Lietuvis liko 2-as, o jam beliko paskutinis metimas.

Atnaujinta 20:30

R. Mullingsas driokstelėjo - 69,41 m ir pirma vieta.

Atnaujinta 20:29

Ketvirtas M. Aleknos metimas - 64,61 m.

Atnaujinta 20:16

M. Aleknos trečias metimas - 68,39 m. Lietuvis toliau pirmauja varžybose.

Atnaujinta 20:14

L. Okoye pirmo bandymo metu, panašu, patyrė traumą ir dabar negali atlikti metimų visa jėga.

Atnaujinta 20:13

R. Mullingsas nežymiai pagerino savo rezultatą ir liko antras - 67,64 m.

Atnaujinta 20:11

D. Stahlis šoktelėjo į trečią poziciją - 67,10 m.

Atnaujinta 20:10

M. Denny metimas galiausiai buvo įskaitytas - 66,29 m ir trečia vieta.

Atnaujinta 20:09

M. Denny atliko neblogą metimą, bet teisėjai jo rezultato neįskaitė. Australas iki šiol ginčijasi su teisėjais, aiškindamas, kad sektoriaus ribų neperžengė.

Atnaujinta 20:03

Antrasis Mykolo metimas nebuvo sėkmingas ir lietuvis pats išėjo iš sektoriaus.

Atnaujinta 20:02

Rungties lyderis M. Alekna netrukus atliks antrąjį metimą.

Atnaujinta 20:00

R. Mullingsas šoktelėjo į 2-ą vietą - 67,62 m.

Atnaujinta 19:59

D. Stahlio pirmas metimas neįskaitytas.

Atnaujinta 19:57

R. Stona kol kas trečias - 65,20 m.

Atnaujinta 19:57

M. Denny pirmasis metimas - tik 62,89 m.

Atnaujinta 19:56

K. Čeho startas kuklesnis - 66,15 m.

Atnaujinta 19:55

Geras Mykolo startas - 68,82 m pirmu bandymu.

Atnaujinta 19:54

M. Alekna žengia į sektorių.

Atnaujinta 19:49

Disko metimo rungtis prasidės netrukus. Mykolas savo metimus pagal eilę atliks pirmasis.

