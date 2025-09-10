Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Britų plaukimo žvaigždė sukėlė skandalą – pasirinko dalyvauti dopingą leidžiančiose „Patobulintose žaidynėse“

2025-09-10 23:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-10 23:10

Didžiosios Britanijos plaukimo žvaigždė – 30-metis Benjaminas Proudas – trečiadienį pribloškė sporto gerbėjus, kai pranešė, kad sutiko dalyvauti 2026 m. gegužę vyksiančiose „Patobulintose žaidynėse“ (angl. Enhanced Games).

Benjaminas Proudas | Scanpix nuotr.

Didžiosios Britanijos plaukimo žvaigždė – 30-metis Benjaminas Proudas – trečiadienį pribloškė sporto gerbėjus, kai pranešė, kad sutiko dalyvauti 2026 m. gegužę vyksiančiose „Patobulintose žaidynėse“ (angl. Enhanced Games).

0

Kaip žinia, šiose žaidynėse sportininkams bus leidžiama vartoti dopingą, todėl jas smerkia sąžiningą sportą propaguojančios organizacijos. B. Proudas šiose žaidynėse turės galimybę kovoti dėl 500 tūkst. JAV dolerių premijos už pergalę ar net 1 mln. JAV dolerių už pasaulio rekordą 50 m plaukime laisvuoju stiliumi, nors jo niekas oficialiai ir neįskaitys.

„Mes turėsime prieigą prie geriausių specialistų ir galėsime priimti gerai apgalvotus sprendimus. Žaidynių organizatoriai nekelia jokios prievolės man kažką vartoti. Viskas priklauso nuo mano paties sprendimo“, – teigė B. Proudas.

B. Proudas kadaise Plimute (Didžioji Britanija) buvo Rūtos Meilutytės komandos draugas. Britas Paryžiaus olimpiadoje iškovojo sidabrą plaukdamas 50 m laisvuoju stiliumi. Taip pat B. Proudas turi 3 pasaulio čempiono titulus: 2 – 50 m ilgio baseine ir 1 – trumpame.

„Esame labai nusivylę Beno Proudo sprendimu. Didžiosios Britanijos vandens sporto šakų federacija pasisako už sąžiningą sportą ir griežtai smerkia Beno sprendimą“, – rašoma Didžiosios Britanijos vandens sporto šakų federacijos puslapyje.

B. Proudą pasmerkė ir Europos vandens sporto šakų federacija: „Esame labai nusivylę Beno Proudo sprendimu dalyvauti „Patobulintose žaidynėse“. Reiškiame solidarumą Didžiosios Britanijos vandens sporto šakų federacijai ir kartu su ja smerkiame Beno sprendimą, nes tai, mūsų nuomone, pamina sąžiningo ir švaraus sporto principus“.

