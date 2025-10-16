„BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyro dalyviai stojo į akistatas

Tai bus „Brave CF“ ir UTMA organizacijų bendras turnyras, pradėsiantis naują MMA erą Lietuvoje, o viso jame numatyta 10 MMA kovų.
P. Dailidko šių metų gegužės mėnesį „Brave CF 94“ turnyre antrajame raunde nugalėjo Odie Delaney ir pirmą kartą apgynė čempiono titulą, kurį P. Dailidko iškovojo 2024 m. rugsėjį, kai „Brave CF 88“ turnyre nokautavo lenką Patryką Dubielą (6-3).
Ketvirtadienį spaudos konferencijos metu P. Dailidko atskleidė, kad spaudimas kovojant Lietuvoje yra didesnis, tačiau jis yra pratęs susidoroti su juo.
„Man spaudimo yra šiek tiek daugiau, nes tai yra namai, – sakė P. Dailidko. – Bet iš kitos pusės – tai dar viena kova, dar vienas titulo gynimas. Kai esi čempionas, visada jauti spaudimą, nes visi tave „gaudo“, nori atimti titulą. Žinoma, kad yra šiek tiek spaudimo, bet moku su juo susitvarkyti.“
P. Dailidko profesionaliomis MMA taisyklėmis dar nėra kovojęs Lietuvoje, tačiau savo sąskaitoje turi net 6 pergales nokautais iš eilės.
„Svarbu pasirodyti namuose, bet svarbiausia nepralaimėti ir gerai pasirodyti, – sakė P. Dailidko. – Niekada neinu su mintimi, kad nokautuosiu varžovą, visada einu su mintimi laimėti ir pasirodyti geriau, nei pasirodau ankstesnėje kovoje.“
Turnyre pasirodys ir į UFC bandęs prasimušti bei Dana White‘o „Contender Series“ realybės šou puikiai pasirodęs Žygimantas Ramaška (9-3), kuris susitiks su prancūzu Heysimu Derouiche (9-5)
„Bus karas, – spaudos konferencijoje pabrėžė Ž. Raška. – Tikiuosi, kad jis pasiruošęs tam. Susirinkau daug patirties, turėjau gerų kovų, o paskutinė vyko Amerikoje, vienoje geriausių pasaulio organizacijų. Aš parodysiu visą savo techniką ir manau, kad jis tokios kovos jis nėra turėjęs, kokia bus šeštadienį.“
„Didžiuojuosi būdamas čia ir noriu kovoti. Bus puiki kova, žinau, kad jis yra smūgiuotojas, tai keiskimės smūgiais“, – apie galimą kovos eigą kalbėjo H. Derouiche.
Ž. Ramaška teigė, kad nors jo bagažas platus ir jis gali kovoti parteryje, tačiau varžovo pasiūlymas keistis smūgiais jam yra arčiau širdies.
„Paskutinė kova nenusisekė taip, kaip turėjo nusisekti. Nors pasibaigė parteryje, bet tai nenusako mano praeities ir to, ką esu sukaupęs. Turiu daug patirties imtynėse ir tiesiog per paskutinę kovą to nesugebėjau pademonstruoti, – sakė Ž. Ramaška. – Bet jeigu priešininkas nori pasismūgiuoti, tai yra labai džiugu ir man labiau pakeliui – aš esu už tokią tvirtą ir stiprią kovą, o ne tiesiog imtyniauti ir praleisti 15 minučių ant žemės. Nenoriu daugžodžiauti ir kažko prognozuoti, bet tikiuosi, kad jis yra pasiruošęs rimtai ir gerai kovai, ką mėgsta žiūrovas.“
Per šešerius metus tik du kartus narve pasirodęs Laurynas Urbonavičius sugrįžta ir susitiks su Maroko-Prancūzijos kovotoju Salimu El Ouassaidi (10-3).
„Jaučiu garbę, kad išeisiu į tokią didelę areną, bet jaučiuosi gerai pasiruošęs ir parodysiu tai, ką geriausiai moku“, – sakė L. Urbonavičius.
Kaip pasikeitė L. Urbonavičius per pastaruosius metus?
„Per šitus metus nebuvau padaręs jokios pertraukos, visą laiką treniravausi ir tobulėjau. Per tiek laiko tikrai buvo galima paruošti naujų triukų. Tikrai esu patobulėjęs ir kitoks, nei buvau tada“, – sakė L. Urbonavičius.
Į narvą žengs ir 38-erių metų Tomas Pakutinskas, kuris jau yra užsiminęs apie karjeros pabaigą, tačiau šį kartą dar susitiks su 44-erių metų kartvelu Shota Beltemidze (27-4-1).
„Reikia ir ramybės, ir susikaupimo, – apie laukiančią kovą sakė T. Pakutinskas. – Šeštadienį man bus šventė ir pamėginsiu ja pasinaudoti. Norėčiau karjerą baigti aukšta nata.“
„BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyro kovos:
Pavelas Dailidko (10-2) – Gregory Robinetas (8-4, Prancūzija) – dėl „Brave CF“ sunkiasvorių čempiono titulo
Tomas Pakutinskas (24-16-3) – Shota Beltemidze (27-4-1)
Bidzina Gavašelišvili (14-4, Sakartvelas) – Alperenas Karabulutas (8-5, 1 be nugalėtojo, Turkija)
Laurynas Urbonavičius (14-2) – Salimas El Ouassaidi (10-3, Marokas-Prancūzija)
Žygimantas Ramaška (9-3) – Heysimas Derouiche (9-5, Prancūzija)
Nauris Bartoška (4-0) – Jakubas Drozdowski (5-1, Lenkija)
Mantvydas Perednis – Christianas Machas (9-5, Vokietija)
Ričards Ozols (4-4, Latvija) – Tornike Gigauri (7-1, Sakartvelas)
Deividas Žamba – Robertas Mastersas (0-0, Anglija)
Emilijus Kaganovičius (1-0) – Timas Quinlanas (0-1, Anglija)
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!