Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„BRAVE CF 99 x UTMA 14“: sulūžus narvo dalims – nutraukta Deivido Žambos ir Roberto Masterso kova (GYVAI)

2025-10-18 19:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 19:55

Šeštadienį Vilniuje įvyks „Brave CF“ ir UTMA organizacijų vykdomas mišrių kovos menų turnyras, kurio aštuoniakampiame narve žiūrovai išvys dešimt kovų.

„BRAVE CF 99 x UTMA 14“ | „Stop“ kadras

Šeštadienį Vilniuje įvyks „Brave CF“ ir UTMA organizacijų vykdomas mišrių kovos menų turnyras, kurio aštuoniakampiame narve žiūrovai išvys dešimt kovų.

REKLAMA
0

Pagrindinėje vakaro dvikovoje „Brave CF“ organizacijos čempionas Pavelas Dailidko (10-2) susitiks su Prancūzijos kovotoju Gregory Robinetu (8-4).

P. Dailidko šių metų gegužės mėnesį „Brave CF 94“ turnyre antrajame raunde nugalėjo Odie Delaney ir pirmą kartą apgynė čempiono titulą, kurį P. Dailidko iškovojo 2024 m. rugsėjį, kai „Brave CF 88“ turnyre nokautavo lenką Patryką Dubielą (6-3).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienį vykusių svėrimų metu P. Dailidko svėrė 7 kg mažiau nei G. Robinetas.

Turnyre kovos ir dar septyni lietuviai: į UFC per Dana White‘o „Contender Series“ realybės šou patekti bandęs Žygimantas Ramaška (9-3), prie karjeros pabaigos artėjantis Tomas Pakutinskas (24-16-3), po daugiau nei trejų metų pertraukos Lietuvoje kovosiantis Laurynas Urbonavičius (14-2), taip pat Nauris Bartoška (4-0), Mantvydas Perednis (0-0), Deividas Žamba ir Emilijus Kaganovičius (1-0).

REKLAMA
REKLAMA

Kitaip nei įprastai UTMA turnyruose, šį kartą neišvysime dviejų lietuvių dvikovos.

Turnyras prasidės 19.00 val., o jo eigą galėsite sekti „Sportas.lt“ portale.

TIESIOGIAI
s.
Turnyro eiga

REKLAMA

„BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyro kovos:

Pavelas Dailidko (10-2) – Gregory Robinetas (8-4, Prancūzija) – dėl „Brave CF“ sunkiasvorių čempiono titulo

Tomas Pakutinskas (24-16-3) – Shota Beltemidze (27-4-1) | sunkiasvorių kova

Bidzina Gavašelišvili (14-4, Sakartvelas) – Alperenas Karabulutas (8-5, 1 be nugalėtojo, Turkija) | visų lengviausio svorio kategorijos (iki 125 svarų arba 56,7 kg)

REKLAMA
REKLAMA

Laurynas Urbonavičius (14-2) – Salimas El Ouassaidi (10-3, Marokas-Prancūzija) | pussunkio svorio kategorijos (iki 205 svarų arba 102,1 kg) kova

Žygimantas Ramaška (9-3) – Heysimas Derouiche (9-5, Prancūzija) | lengvo svorio kategorijos (iki 155 svarų arba 70,3 kg) kova

Nauris Bartoška (4-0) – Jakubas Drozdowski (5-1, Lenkija) | tarpinės – iki 63 kg – svorio kategorijos kova

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Mantvydas Perednis – Christianas Machas (9-5, Vokietija) | tarpinės – iki 77 kg – svorio kategorijos kova

Ričards Ozols (4-4, Latvija) – Tornike Gigauri (7-1, Sakartvelas) | vidutinio svorio kategorijos (iki 185 svarų arba 83,9 kg) kova

Deividas Žamba (2-0-1) – Robertas Mastersas (0-0, Anglija) | lengviausio svorio kategorijos (iki 135 svarų arba 61,2 kg) kova | po pirmojo raundo kova paskelbta neįvykusia dėl narvo lūžio

Emilijus Kaganovičius (2-0) – Timas Quinlanas (0-2, Anglija) | lengvo svorio kategorijos (iki 155 svarų arba 70,3 kg) kova / E. Kaganovičiaus pergalė pirmajame raunde smaugimo veiksmu

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų