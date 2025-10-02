Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

„Borussia“ sutriuškino „Athletic“, „Villarreal“ ir „Juventus“ dvikova baigėsi lygiosiomis, „Bayer“ pasidalijo taškus su PSV

2025-10-02 00:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-02 00:15

Dortmundo „Borussia" komandaUEFA Čempionų lygos rungtynėse 4:1 nugalėjo Bilbao „Ahtletic" futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Dortmundo „Borussia“ komandaUEFA Čempionų lygos rungtynėse 4:1 nugalėjo Bilbao „Ahtletic“ futbolininkus.

0

Danielis Svenssonas sužaidus beveik pusvalandį tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „Borussia“ į priekį 1:0. Carney Chukwuemeka antrojo kėlinio pradžioje nukreipė kamuolį į vartus ir padvigubino Dortmundo ekipos pranašumą 2:0. 

Gorka Guruzeta sužaidus valandą, pasinaudojęs sumaištimi baudos aikštelėje, pasiuntė kamuolį į vartus ir sušvelnino rezultatą 1:2. Robertas Navarro pasiuntė kamuolį į vartus, tačiau teisėjas užfiksavo nuošalę ir įvartis liko neįskaitytas. Serhou Guirassy ir Julianas Brandtas rungtynių pabaigoje pridėjo po įvartį, o „Borussia“ iškovojo pergalę rezultatu 4:1.

F. Conceicao yra vienas iš dviejų žaidėjų, gimusių nuo 2002 m., pasižymėjusių paskutinėse ketveriose žaistose Čempionų lygos rungtynėse, kartu su Karimu Adeyemi.

Tuo tarpu susitikimas tarp „Villarreal“ ir Turino „Juventus“ komandų baigėsi rezultatyviomis lygiosiomis 2:2

Georges Mikautadze rungtynių pradžioje tiksliai pasiuntė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir išvedė „Villarreal“ į priekį 1:0. Federico Gatti antrojo kėlinio pradžioje nuostabiu smūgiu nuginklavo vartininką ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

Francisco Conceicao išsilaisvinęs iš gynybos nukreipė kamuolį į vartus ir persvėrė rezultatą „Juventus“ naudai 2:1. Renato Veiga rungtynių pabaigoje puikiu smūgiu galva išplėšė dramatiškas lygiąsias 2:2.

„Juventus“ baigė pirmąsias dvejas žaistas rungtynes Čempionų lygoje lygiosiomis pirmą kartą nuo 2013/2014 m. sezono.

Rungtynės tarp Lėverkuzeno „Bayer“ ir Eindhoveno PSG komandų baigėsi lygiosiomis 1:1

Ivanas Perišičius nukreipė kamuolį į vartus, tačiau teisėjas po VAR peržiūros užfiksavo nuošalę ir rezultatas išliko nepakitęs. Axelis Tape‘as pirmojo kėlinio pabaigoje dėl patirtos traumos nebegalėjo tęsti rungtynių, vietoje jo aikštėje pasirodė Arthuras.

Christianas Kofane sužaidus kiek daugiau nei valandą nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išvedė „Bayer“ į priekį 1:0. Netrukus Ismaelis Saibari tiksliu smūgiu atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

Ch. Kofane tapo jauniausiuoju „Bayer“ futbolininku, pelniusiu įvartį Čempionų lygos rungtynėse (19 metų ir 67 dienos).

I. Saibari pelnė savo penktąjį įvartį atstovaudamas PSV komandai Čempionų lygos rungtynėse.



