Bomba: Messi oficialiai pranešė, kad žais Majamio klube

Daugelį savaičių vyko spekuliacijos dėl L.Messi ateities, kuris buvo siejamas ne tik su JAV, tačiau ir su Saudo Arabija bei „Barcelona“.

„Vyksiu ne į „Barcą“. Vyksiu į Majamio „Inter““, – sakė L.Messi. „Norėjau sugrįžti į „Barcą“, tačiau tai nebuvo mano rankose. Nors „La Liga“ pranešė, kad sutiko su mano persikėlimu, tačiau vis tiek buvo daug kitų dalykų, kurie turėjo įvykti. Girdėjau, kad „Barcelona“ turėtų parduoti žaidėjus arba sumažinti žaidėjų atlyginimus, o to nenorėjau patirti“.

OFFICIAL: Lionel Messi confirms he will join Inter Miami, despite holding out hope for a reunion with FC Barcelona 🚨 pic.twitter.com/QHMPilBtP0