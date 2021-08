Blogos naujienos „Xbox Game Pass” savininkams: platformą palieka GTA V

„Grand Theft Auto V“ žaidimui pristatymų turbūt nereikia. Vien 2020 metais pasaulyje iš viso parduota 20 milijonų jo kopijų.

Be to, didelė dalis GTA V fanų šį žaidimą renkasi žaisti pasitelkdami tokias prenumeravimo platformas kaip “Xbox Game Pass“. Deja, pastarosios naudotojai netrukus GTA V mėgautis daugiau negalės.

Pranešama, jog iš „Game Pass“ platformos GTA V po keturių mėnesių gyvavimo pasitrauks rugpjūčio 8 d.

Tiesa, šį praradimą „Game Pass“ platforma ketina kompensuoti pluoštu kitų žymių kompiuterinių žaidimų. Rugpjūčio 5 d. joje atsirado „Curse of the Dead Gods“, „Dodgeball Academia”, „Katamari Damacy Reroll”, „Lumines Remastered“, „Skate”, „Skate 3“, „Starmancer“, rugpjūčio 12 d. - „Art of Rally”, rugpjūčio 13 d. - „Hades“.