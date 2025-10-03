Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Birutis apie geriausias Masiulio savybes: žmogiškumas bei detalių išsireikalavimas

2025-10-03 22:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-03 22:55

Kauno „Žalgiris“ tęsia įspūdingą startą Eurolygoje ir namie 84:81 įveikė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo „Fenerbahče“ komandą.

L.Birutis apžvelgė rungtynes (BNS nuotr.)
38

0

Laurynas Birutis per 12 minučių nugalėtojams pelnė 9 taškus, atkovojo 3 kamuolius ir surinko 11 naudingumo balų.

– Ar šis „Žalgiris“ gali būti kitoks būtent dėl trenerių štabo?

– Stengiamės būti kovojantis „Žalgiris“, o su treneriu esu pažįstamas ilgą laiką. Jis buvo asistentu prie Jasikevičiaus, o žaidžiau ir dubleriuose prie jo. Tik geros mintys apie trenerį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

– Keičiatės su M.Wrightu aikštėje. Kokį įspūdį palieka šis komandos draugas?

– Gerai, jis duoda daug energijos. Mosesas gali keistis gynyboje, o ir žaisti kitose sistemose. Wrightas duoda daug energijos, užveda komandą, sirgalius dėjimais.

Masiulis prieš Šarą: „Žalgiris“ – „Fenerbahče“
(38 nuotr.)
(38 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Masiulis prieš Šarą: „Žalgiris“ – „Fenerbahče“

– Ryšys tarp gynėjų ir aukštaūgių susikūrė labai greitai?

– Sunku pasakyti. Treneris nori iš mažų, kad jie būtų agresyvūs ir sutrauktų gynybą. Tada ir mums atlaisvėja pozicijos.

– „Žalgiris“ šįmet daugiau ieško aukštaūgių, žaidžia pranašumų krepšinį. Tai atveria daugiau galimybių?

– Smagu žaisti, kai esi išnaudojamas, nes praeitas sezonas buvo nekoks.

– Kokia yra geriausia T.Masiulio savybė?

– Žmogiškumas ir dėmėsys į detales bei jų išsireikalavimas.

– Ar tai, kad T.Masiulis buvo priekinės linijos žaidėjas yra pranašumas aukštaūgiams?

– Jis gali daugiau patarti aukštaūgiams, bet yra pakankamai patyręs, kad duotų patarimus ir gynėjams.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

