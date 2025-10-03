Birutis apie geriausias Masiulio savybes: žmogiškumas bei detalių išsireikalavimas

Laurynas Birutis per 12 minučių nugalėtojams pelnė 9 taškus, atkovojo 3 kamuolius ir surinko 11 naudingumo balų.
– Ar šis „Žalgiris“ gali būti kitoks būtent dėl trenerių štabo?
– Stengiamės būti kovojantis „Žalgiris“, o su treneriu esu pažįstamas ilgą laiką. Jis buvo asistentu prie Jasikevičiaus, o žaidžiau ir dubleriuose prie jo. Tik geros mintys apie trenerį.
– Keičiatės su M.Wrightu aikštėje. Kokį įspūdį palieka šis komandos draugas?
– Gerai, jis duoda daug energijos. Mosesas gali keistis gynyboje, o ir žaisti kitose sistemose. Wrightas duoda daug energijos, užveda komandą, sirgalius dėjimais.
Masiulis prieš Šarą: „Žalgiris“ – „Fenerbahče“(38 nuotr.)
– Ryšys tarp gynėjų ir aukštaūgių susikūrė labai greitai?
– Sunku pasakyti. Treneris nori iš mažų, kad jie būtų agresyvūs ir sutrauktų gynybą. Tada ir mums atlaisvėja pozicijos.
– „Žalgiris“ šįmet daugiau ieško aukštaūgių, žaidžia pranašumų krepšinį. Tai atveria daugiau galimybių?
– Smagu žaisti, kai esi išnaudojamas, nes praeitas sezonas buvo nekoks.
– Kokia yra geriausia T.Masiulio savybė?
– Žmogiškumas ir dėmėsys į detales bei jų išsireikalavimas.
– Ar tai, kad T.Masiulis buvo priekinės linijos žaidėjas yra pranašumas aukštaūgiams?
– Jis gali daugiau patarti aukštaūgiams, bet yra pakankamai patyręs, kad duotų patarimus ir gynėjams.
