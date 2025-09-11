Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Beisbolo rungtynėse „Karen“ pasiglemžė gimtadienio dovaną iš berniuko: socialiniai tinklai liepsnoja nuo pasipiktinimo

2025-09-11 22:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-11 22:24

Internetą apskriejo vaizdai iš stipriausios pasaulyje beisbolo lygos (MLB) rungtynių tarp Filadelfijos „Phillies“ ir Majamio „Marlins“.

Incidento akimirkos | „Stop“ kadras

Internetą apskriejo vaizdai iš stipriausios pasaulyje beisbolo lygos (MLB) rungtynių tarp Filadelfijos „Phillies“ ir Majamio „Marlins“.

0

Po įspūdingo Harrisono Baderio „home run“ smūgio kamuoliukas lėkė į tribūnas, o ten dėl minėto kamuoliuko užvirė tikra „kova“. Galiausiai kamuoliuką pastvėrė vyriškis, vardu Drew, ir įteikė jį savo sūnui Lincolnui, kuris minėjo 10-ąjį gimtadienį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Berniukas net nespėjo deramai pasidžiaugti kamuoliuku, kai atėjo įsiutusi moteris. Ji prieš tai nespėjo paimti kamuoliuko ir buvo labai supykusi, stvėrė Drew už rankos ir ėmė įrodinėti savo tiesą, jog ji neva buvo apvogta. Vyriškis neturėjo noro veltis į ginčus ir po keliolikos sekundžių atidavė kamuoliuką moteriai, kurią internautai jau praminė „Karen“.

Daugybė internautų pasmerkė „Karen“ dėl jos elgesio, o „Phillies“ klubas nusprendė pasirūpinti, kad berniukas po šio įvykio nesijaustų nuliūdęs. 10-metis Lincolnas buvo pakviestas susitikti su pačiu H. Baderiu, kuris sirgaliui įteikė savo paties pasirašytą beisbolo lazdą.

Kol internautai bando nustatyti „Karen“ tapatybę, Drew paragino sirgalius nusiraminti: „Prašau, nieko nedarykite tai moteriai. Palikite ją ramybėje. Yra žmonių, kurie ją pažįsta, jie su ja ir pasikalbės. Nenoriu, kad žmonės pradėtų laužtis į jos namus ar pan. Internete jai ir taip kaip reikiant kliuvo. Norėtųsi sakyti, kad ji gavo ko nusipelnė, bet man atrodo, kad ji nebuvo verta tiek daug neapykantos“.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

