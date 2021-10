Be nesėkmių: idealų Šaro auklėtinių startą išgelbėjo Nikola Mirotičiaus lemiamas metimas

Katalonai svečiuose po dramatiško mūšio 76:74 (15:20, 20:9, 14:19, 27:26) palaužė Stambulo „Fenerbahce“ (2/4) krepšininkus.

5 minutes žaidęs R.Jokubaitis į krepšį nemetė ir taškų nepelnė, 2 sykius prarado kamuolį ir surinko -2 naudingumo balus.

Svečiams rungtynių startas buvo sudėtingas, jau pirmosiomis minutėmis jie praleido atkarpą 12-2 ir turėjo dviženklį deficitą.

Visgi, iki ketvirčio pabaigos jį sugebėjo aptirpdyti (15:20).

Geležinę gynybą demonstravę antrajame kėlinyje Ispanijos atstovai netruko persverti rezultato ir prieš didžiąją pertrauką įgijo 6 taškų persvarą (35:29).

Antroje rungtynių dalyje pastarieji dar kiek padidino atstumą (39:31). Vis dėlto, tai negarantavo pergalės ir atkakli kova išsilaikė iki pat mačo pabaigos.

Likus 6 sekundėms, du taškus pelnęs Devinas Bookeris lygino rezultatą (74:74). Nepaisant to, paskutinis žodį tarė Nikola Mirotičius. Puolėjas paskutinę sekundė pataikė dvitaškį ir pražudė turkus – 76:74.

NIKOLA MIROTIC FOR THE WIN!

The former NBA player gives the win for Barcelona against Fenerbahçe at the buzzer, with this SHOT.

WOW.#Barcelona #Barça #FCB #FCBarcelona #Basketball #Baloncesto #EuroLeague #EuroLiga #Basquet #GameWinner #BuzzerBeaterpic.twitter.com/oIbhikz1OF