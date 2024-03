„Bayer“ toliau išdarinėja stebuklus – išsigelbėjo mačo pabaigoje ir pratęsė įspūdingą seriją

Svečiai po 33-ąją minutę pelnyto įvarčio pirmavo iki pat 88-os minutės.

Praleidę įvartį „Bayer“ rengė vieną išpuolį po kito, bet kamuolys niekaip nekrito į vartus. Galiausiai pralaužti oponentų gynybą jiems pavyko 88-ąją minutę, kai rezultatą išlygino Robertas Andrichas.

Negana to, ne kartą šį sezoną „Bayer“ gelbėjęs Patrickas Schickas vėl sugebėjo pasižymėti per pridėtą laiką. Puolėjas iš Čekijos sėkmingai uždarė iš krašto komandos draugo atliktą perdavimą (2:1).

„Bayer“ klubas šį sezoną apskritai dar niekur nėra pralaimėję. Jų nepralaimėtų rungtynių seriją tęsiasi jau 39-erias rungtynes.

Vokietijos čempionate jie artimiausią persekiotoją Miuncheno „Bayern“ lenkia 13 taškų. Tiesa, Miuncheno ekipa yra sužaidusi rungtynėmis mažiau.

Bayer Leverkusen were trailing Hoffenheim 1-0 in the 87th minute with their 38-game unbeaten streak on the line.



They won 2-1.



THIS LEVERKUSEN SEASON 🤯 pic.twitter.com/6E1YWIx9yF