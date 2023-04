„Baskonia“ pasveikino „Žalgirį“, Tayloras įgėlė nukarūnuotiems Eurolygos čempionams

Žalgiriečiai lemiamose rungtynėse nugalėjo Miuncheno „Bayern“ klubą, o dieną prieš susiklosčius tinkamiems rezultatams, kauniečiai už atkrintamujų borto paliko Vitorijos „Baskonia“ ekipą.

Nepaisant to, kad „Baskonia“ didžiąją reguliariojo sezono dalį buvo tarp aštuonių geriausių komandų ir tik paskutinę akimirką prarado vietą atkrintamosiose, tačiau jie socialiniuose tinkluose parašė sveikinimo žinutę „Žalgiriui“.

🤝 Congratulations to @bczalgiris for getting the last ticket to the PlayOff



Well deserved! 🏀