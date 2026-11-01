Baskai sutriuškino „Lietkabelio“ oponentus

Lietuvis vis dar nežaidė.
Manresos komanda yra vienintelė Ispanijoje dar nepasiekusi pergalės.
Baskams 22 taškus pridėjo Kobi Simmonsas (5 rez. perd., 4/4 trit.), 17 – D.J.Stewartas, 16 – A.J.Lawsonas, 15 – Stefanas Joksimovičius (6 atk. kam.).
Varžovams 12 taškų rinko Yordannas Minchevas (14 atk. kam.), 11 – Lukašas Kolenda (1/7 trit.), 10 – J.D.Notae.
Kitą savaitę Manresos klubas atkeliaus į Panevėžį žaisti Europos taurės rungtynes su „Lietkabeliu“, o baskai žais su Stambulo „Fenerbahče“.
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