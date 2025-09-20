Kalendorius
„Barcelona“ baigė kovą dėl Katalonijos taurės

2025-09-20 00:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-20 00:05

Katalonijos taurės mače Barselonos „Barcelona“ (1/1) ekipa 80:81 (17:21, 21:16, 23:25, 19:19) nusileido Badalonos „Joventut“ (2/0) klubui.

R.Rubio taškus rinko baudomis

Katalonijos taurės mače Barselonos „Barcelona“ (1/1) ekipa 80:81 (17:21, 21:16, 23:25, 19:19) nusileido Badalonos „Joventut“ (2/0) klubui.

0

Pergalę „Joventut“ ekipai mačo pabaigoje baudų metimais išplėšė Cameronas Huntas.

Abi ekipos prieš tai buvo nugalėjusios Andoros „MoraBanc“ ekipą.

Nugalėtojų finale laukia akistata su Manresos BAXI ekipa, kuri užėmė pirmąją vietą kitoje grupėje.

Barselonos komandai šiame mače Tomašas Satoransky pelnė 14 taškų, Kevinas Punteris surinko 11, Joelis Parra – 10 (2/6 trit.), Mylesas Cale’as – 9.

Badalonos klubui C.Huntas įmetė 23 taškus (4/7 trit.), Ludvikas Hakkansonas surinko 12 (2/3 trit.), Ricky Rubio – 11 (11/12 baud., 5 rez. per.).

