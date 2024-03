Australijoje iš „pole“ pozicijos ir vėl startuos Maxas Verstappenas

Čempiono titulą šį sezoną ginantis ginantis olandas greičiausią ratą įveikė per 1 min. ir 15,915 sek.

Another mighty lap from Max Verstappen earns him a 35th career pole 🙌 #F1 #AusGP pic.twitter.com/8Xs1W7fKBg

Tiesa, tai jau 35-asis, kai jis pagrindinėse lenktynėse startuos iš „pole“ pozicijos.

Antroje vietoje liko Carlosas Sainzas atstovaujantis „Ferrari“ komandai, o trečioje kitas „Red Bull“ komandos narys Sergio Perezas.

QUALIFYING CLASSIFICATION



A superb effort from Carlos Sainz in his comeback weekend following surgery#F1 #AusGP pic.twitter.com/w0h0rfpjxR