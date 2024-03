Jaunieji žalgiriečiai Dubajuje vykstančiame Eurolygos atrankos turnyre sutriuškino Valensijos atstovus

Nuo pat susitikimo pradžios į priekį šovę kauniečiai greitai susikūrė apčiuopiamą pranašumą, kadangi jau po pirmojo kėlinio ekipas skyrė beveik dvi dešimtys taškų – 23:4.

Dviženklį taškų skaičių per pirmą rungtynių pusę surinkusių Manto Juzėno ir Majaus Bulanovo vedami žalgiriečiai po dviejų kėlinių pirmavo beveik keturiasdešimties taškų skirtumu – 54:15.

Po pertraukos vaizdas aikštėje iš esmės nesikeitė. Kauno komandos atstovai toliau po truputį didino savo pranašumą, kuris galiausiai siekė ir beveik pusšimtį taškų – 99:51.

REKLAMA

REKLAMA

Šį vakarą 18.15 val. Vytauto Pliaugos treniruojama komanda susitiks su specialiai šiam Eurolygos jaunių turnyrui sudaryta komanda.

„Žalgiris“: M.Bulanovas 18, M.Juzėnas 16 (6 atk. kam.), A.Bakhtadze 13 (8 atk. kam.), A.Vilkas 10 (7 atk. kam., 2 per. kam., 2 blk.), N.Raupelis 9 (7 atk. kam.), J.Rudaitis 8, K.Mikalauskas 7 (5 rez. perd., 2 per. kam.), T.Bassongas 7 (5 atk. kam.), E.Pakamanis 5 (2 per. kam.), E.Prekevičius 2, D.Buika 2, M.Laurenčikas 2 (8 rez. perd.).

„Basket“: D.Cebolla 12, S.Gallego 11.