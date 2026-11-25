Apie galimą 31-erių prancūzo diskvalifikaciją anksčiau pranešė šalies leidinys „L'Equipe“. Skelbiama, kad incidentas galėjo įvykti šių metų birželį Bretanėje, o už atsisakymą atlikti dopingo testą tenisininkui gali grėsti net ketverių metų diskvalifikacija. Trečiadienį ITIA patvirtino, kad A. Rinderknechui pateikti oficialūs kaltinimai.
„Atsižvelgdami į žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus ir paties žaidėjo įrašą socialiniuose tinkluose, galime patvirtinti, kad Arthuras Rinderknechas yra apkaltintas atsisakymu atlikti testą“, – „Reuters“ nurodė organizacija.
ITIA taip pat išreiškė nusivylimą, kad tyrimo detalės tapo viešos, mat tokios bylos paprastai nagrinėjamos konfidencialiai. Pats tenisininkas apie situaciją pasisakė socialiniame tinkle „instagram“. Jis tikino neigiantis kaltinimus ir jau paprašęs, kad bylą išnagrinėtų nepriklausomas tribunolas.
„Žinau apie pranešimus dėl tariamo atsisakymo atlikti ITIA testą. Pagal pačios organizacijos informaciją, ši byla turėjo būti laikoma griežtai konfidencialia. Jau informavau ITIA, kad neigiu man pateiktus kaltinimus, ir pasinaudojau savo teise reikalauti, kad klausimą išnagrinėtų nepriklausomas tribunolas“, – rašė A. Rinderknechas.
Pasaulio reitinge 57-ąją vietą užimantis prancūzas teigė kol kas viešai nekomentuosiantis konkrečių kaltinimų detalių, tačiau yra įsitikinęs, kad nepriklausomame teisme jo vardas bus išteisintas.
„Tikiu, kad bylą išnagrinėjus nepriklausomam tribunolui būsiu išteisintas dėl kaltinimo atsisakius atlikti testą. Niekada nevartojau jokių draudžiamų medžiagų ir didžiuojuosi savo pasiekimais profesionaliame tenise. Visa tai pasiekiau sunkiu darbu ir visuomet laikydamasis sąžiningumo principų“, – tikino tenisininkas.
Panašioje situacijoje šiemet atsidūrė ir čekė Marketa Vondroušova. Buvusiai Vimbldono čempionei birželį nepriklausomas tribunolas skyrė ketverių metų diskvalifikaciją už atsisakymą atlikti dopingo testą 2025 metų gruodį. Tiesa, čekė šį sprendimą apskundė Sporto arbitražo teismui.
A. Rinderknechas kol kas nėra iškovojęs ATP vienetų turnyro titulo, tačiau praėjusiais metais pasiekė Šanchajaus ATP 1000 turnyro finalą. Jame prancūzas nusileido savo pusbroliui Valentinui Vacherot iš Monako.
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