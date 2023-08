Atnaujintame pasaulio čempionato reitinge Lietuvos rinktinė pakilo aukštyn

Kazio Maksvyčio auklėtiniai iš pradžių buvo 15-toje vietoje, o dabar rikiuojami dvylikti.

Didžiausią šuolį padarė italai, kurie iš 13-tos vietos pakilo į 8-tąją. Per keturias pozicijas smuko ispanai, dabar esantys šešti, per penkias – graikai, kurie dabar 14-ti.

Pasaulio taurės reitingas (TOP15 vietos):

1. JAV (-)

2. Prancūzija (+1)

3. Australija (+1)

4. Slovėnija (+1)

5. Vokietija (+2)

6. Ispanija (-4)

7. Kanada (-1)

8. Italija (+5)

9. Serbija (-1)

10. Dominikos Respublika (+2)

11. Suomija (-)

12. Lietuva (+3)

13. Brazilija (-3)

14. Graikija (-5)

15. Meksika (+2);

Power Rankings v2 is out 🔥



Who are your favourites at #FIBAWC? 🧐 Check out the full list here 👇#WinForAll 🏆