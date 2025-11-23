„Atletico“ laimėjo prieš „Getafe“ po varžovo įvarčio į savo vartus

Domingosas Duarte rungtynių pabaigoje nukreipė kamuolį į savus vartus, o „Atletico“ išsiveržė į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.
„Atletico“ šiame susitikime iš viso atliko 13 smūgių, tuo tarpu „Getafe“ futbolininkai šiek tiek mažiau – 9.
„Atletico“ yra daugiausiai naudos dėl įvarčių į savus vartus gavusi komanda tarp penkių stipriausių Europos futbolo lygų – 3 („Fulham“ taip pat 3).
„Atletico“ po 13 sužaistų rungtynių turi surinkęs 28 taškus ir rikiuojasi ketvirtoje „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Getafe“ su 17 taškų žengia septinta.
