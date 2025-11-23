 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

„Atletico“ laimėjo prieš „Getafe“ po varžovo įvarčio į savo vartus

2025-11-23 21:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-23 21:26

Madrido „Atletico" klubas Ispanijos „La Liga" pirmenybių išvykos rungtynėse 1:0 įveikė „Getafe" futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Madrido „Atletico“ klubas Ispanijos „La Liga“ pirmenybių išvykos rungtynėse 1:0 įveikė „Getafe“ futbolininkus.

0

Domingosas Duarte rungtynių pabaigoje nukreipė kamuolį į savus vartus, o „Atletico“ išsiveržė į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.

„Atletico“ šiame susitikime iš viso atliko 13 smūgių, tuo tarpu „Getafe“ futbolininkai šiek tiek mažiau – 9.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Atletico“ yra daugiausiai naudos dėl įvarčių į savus vartus gavusi komanda tarp penkių stipriausių Europos futbolo lygų – 3 („Fulham“ taip pat 3).

„Atletico“ po 13 sužaistų rungtynių turi surinkęs 28 taškus ir rikiuojasi ketvirtoje „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Getafe“ su 17 taškų žengia septinta.

 

